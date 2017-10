En las Upas se otorgan la Constancia de Salud del Niño y del Adolescente

16/10/2017 -

El Ministerio de Salud de la Provincia recuerda que, junto con el Consejo General de Educación, otorga la Constancia de Salud del Niño y del Adolescente, la cual habilita a los alumnos a la realización de actividades físicas en las escuelas.

En la ciudad Capital y La Banda, los controles para emitir la constancia de salud se realizarán prioritariamente en las UPAs, donde se otorgarán los turnos médicos.

La constancia de Salud del Niño y del Adolescente es la misma que se viene utilizando en los últimos años y está en vigencia para los alumnos de todos los niveles.

Se trata de un modelo único de ficha médica que podrá ser completada por el médico de cabecera del niño, niña o adolescente ya sea en un establecimiento de salud pública (Upas u hospitales en el interior de la provincia) o en el sector privado.

Cabe aclarar que en todas las Upas se emite la constancia a partir de un examen físico que hace el médico y no es necesario recurrir al Cepsi ‘Eva Perón’ para ello, ya que el certificado es el único requerimiento que se solicita presentar en la escuela. No es obligatorio presentar ningún otro estudio clínico en particular porque la constancia emitida por el médico es suficiente a los fines de acreditar que el niño está apto para realizar la actividad física correspondiente en la escuela.

En resumen, luego de que el médico de cabecera realice el examen físico, emitirá la constancia de salud y es lo único que se exige para la presentación en la escuela. l