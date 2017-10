Habrá clases de costura en la capilla

16/10/2017 -

CHOYA, Choya (C) Hoy a las 17 se realizará un nuevo encuentro del taller de costura que se dicta en el predio de la capilla San Antonio de Padua de esta localidad. Además, hay un espacio para aprender pintura en tela y tejido a crochet. Las clases son gratuitas y tienen como responsable a las vecinas Dominga de Rueda e Himelda de Gómez, con la colaboración del grupo misionero local. Éste será el tercer encuentro. l LA NUEVA SINAÍ Concluyó una campaña de oración y fe CHOYA, Choya (C) Con una importante presencia concluyó la campaña de oración y fe que fue organizada por la iglesia cristiana evangélica La Nueva Sinaí de esta localidad. Esta congregación cuenta, en el plano local, con la responsabilidad de los pastores Sonia y Fabián Herrera. Hubo participación de hermanos de diferentes puntos de la provincia y del país. Las jornadas se llevaron a cabo desde el jueves hasta ayer en el ex mercado municipal local. l RUTA Nº 6 y 24 Preocupación por animales sueltos CHOYA, Choya (C) Varios conductores de vehículos que circulan con frecuencia por las rutas Nº 6 y la Nº 24 expresaron su preocupación por la presencia de animales que merodean por las banquinas. Este panorama enciende la alarma, máxime en horarios nocturnos. En estos trayectos se pueden observar ejemplares caprinos, yeguarizos y vacunos.