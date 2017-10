Realizan ADN a 3 de los 10 hijos del "monstruo de Conchájoy"

Fotos ACORRALADO Villalba sólo deslizó que fue sexo consentido. Se viene el juicio y riesgo seguro de enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Un tribunal dispuso análisis de ADN a 3 de 8 hijos sobrevivientes, ‘fruto’ de 20 años de vejaciones sexuales atribuidas a un vecino del departamento Sarmiento, acusado de ultrajar sexualmente a su hijastra.

Los análisis fuieron realizados en los tribunales locales, por disposición de las autoridades, antesala al juicio oral y público en contra de Héctor Villalba, apresado en el 2014, acusado de ‘abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la condición de guardador’.

La mujer, hoy de 38 años, respira un tanto aliviada en su casa de Concháyoj, ubicado a la vera de la ruta 34, cercano a Lugones, distante 120 kilómetros de la ciudad capital.

Según su historia, a los 10 años Villalba la llevó consigo a los montes. A los 11 años el hombre la convirtió en su esclava sexual. ‘Me llevaba con él al obraje, para que lo ayude. A los 14 años tuve mi primer hijo’, declaró la mujer junto a sus abogados, Gonzalo Rafael y José Elías. ‘Me pegaba latigazos y me violaba, me obligaba a parir los chicos en casa; cuando nacían, él los agarraba, los anotaba y les daba su apellido’, acotó.

‘Lo hacía en el monte o en la casa cuando no había nadie. No dejaba que me separe de él. Se me murieron dos chiquitos y por orden de él los enterré cerca de casa’.

El proceso ya está terminado. Ya enviado a juicio, la historia ahora inscribió un nuevo capítulo: ADN para tres de los 8 hijos, de 10 en total.

Enfrente, Villalba espera en silencio, por estrategia.

Lo único que alcanzó a señalar fue tajante: "Todo ha sido consentido", en alusión a la niña que empezó a conocer el sexo (obligado) a los 11 años.