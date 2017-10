La serie "The X-Files" llegará en enero a la señal de Fox

16/10/2017 -

En enero próximo, Fox estrenará para América Latina lo nuevo de "The X-Files", la serie protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully. "The X-Files" sigue los pasos de los agentes especiales del FBI Scully y Mulder quienes investigan casos inexplicables, donde la única respuesta pareciera involucrar fenómenos paranormales. "The X-Files" logró consolidarse como la serie favorita del género de ciencia ficción y un fenómeno televisivo a nivel mundial con dieciséis Premios Emmy.