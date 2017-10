VIDEO | Maradona: “No me digan más Diegote muchachos”

Fotos Maradona: “No me digan más Diegote muchachos”

16/10/2017 -

Rocío Oliva transmitía en vivo un video donde aparecía Diego Maradona cuando un usuario lo llamó Diegote.

Inmediatamente el “Diez” apuntó una vez más contra Guillermo Cóppola y le aclaró que no lo vuelvan a llamar de esa manera: "Diegote… el Diegote me afanó, muchachos. Así que no me digan más Diegote, porque al decirme Diegote me están afanando, ¿eh? El que me decía Diego me dejó en bancarrota. Al contrario, con deudas…".

Y como no podía ser de otra manera sugirió que podría entregar el Balón de Oro al ganador en la gala de la FIFA Diego.