CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Octubre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MARTES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 HACIA LO SALVAJE
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEFENSORES DE BELGRANO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN X EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.52 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
07.21 DICK TRACY
09.22 EL JUEGO DE ENDER
11.29 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
11.57 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA
13.46 LAS BRUJAS
15.37 LAS BRUJAS DE EASTWICK
17.59 PREMONICIONES
19.53 LA NOCHE DEL DEMONIO
22.00 LA HUÉRFANA
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 LA PANTERA ROSA
10.32 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
13.01 D-TOX
14.43 LOS CAZAFANTASMAS II
16.41 GATTACA
18.39 BATMAN
21.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO
22.45 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
TNT
06.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
08.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE
09.00 DUELO DE TITANES
11.04 EL CÓDIGO DA VINCI
13.39 ENCANTADA
15.34 AVIONES
17.06 MALÉFICA
18.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.36 DESTINO FINAL 3
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
14.05 SHREK TERCERO
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 HOUSE M.D., SEASON 5
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
21.00 CHICAGO P.D., SEASON 4
22.00 EL ATAQUE
24.40 ELEMENTARY, SEASON 5
STUDIO UNIVERSAL
09.05 EL MISMO CIELO, SEASON 1
10.05 WE STEAL SECRETS. LA HISTORIA DE WIKILEAKS
12.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
15.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
17.15 KURT COBAIN. MONTAGE OF HECK
20.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
22.20 RAY
01.35 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ “EL JUICIO DE NUERMBERG”.
CINE RENZI
(BESARES 186)
* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN Y DOLORES FONZI.
* HOY, A LAS 20:50, ESTRENO DEL FILME ARGENTINO “NO TE OLVIDES DE MÍ”.
HOY, A LAS 16.30 Y A LAS 18, PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA PELÍCULA”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.
* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
* JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS TEATRALES BREVES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 20, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO ARIAS, “TURAYQUI”, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/10 22:20 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 18/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/10 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY AL 18/10 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/10 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/10 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 16:50 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS). CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAYORES 13 AÑOS C/Reserva(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65