CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Octubre 2017

Hoy 20:52 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN MARTES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 HACIA LO SALVAJE

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEFENSORES DE BELGRANO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN X EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

06.52 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

07.21 DICK TRACY

09.22 EL JUEGO DE ENDER

11.29 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

11.57 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA

13.46 LAS BRUJAS

15.37 LAS BRUJAS DE EASTWICK

17.59 PREMONICIONES

19.53 LA NOCHE DEL DEMONIO

22.00 LA HUÉRFANA





TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 LA PANTERA ROSA

10.32 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

13.01 D-TOX

14.43 LOS CAZAFANTASMAS II

16.41 GATTACA

18.39 BATMAN

21.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO

22.45 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA





TNT

06.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

08.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE

09.00 DUELO DE TITANES

11.04 EL CÓDIGO DA VINCI

13.39 ENCANTADA

15.34 AVIONES

17.06 MALÉFICA

18.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.36 DESTINO FINAL 3





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

14.05 SHREK TERCERO

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 HOUSE M.D., SEASON 5

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

21.00 CHICAGO P.D., SEASON 4

22.00 EL ATAQUE

24.40 ELEMENTARY, SEASON 5





STUDIO UNIVERSAL

09.05 EL MISMO CIELO, SEASON 1

10.05 WE STEAL SECRETS. LA HISTORIA DE WIKILEAKS

12.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

15.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

17.15 KURT COBAIN. MONTAGE OF HECK

20.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

22.20 RAY

01.35 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ “EL JUICIO DE NUERMBERG”.

CINE RENZI

(BESARES 186)

* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN Y DOLORES FONZI.

* HOY, A LAS 20:50, ESTRENO DEL FILME ARGENTINO “NO TE OLVIDES DE MÍ”.

HOY, A LAS 16.30 Y A LAS 18, PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA PELÍCULA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.

* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

* JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS TEATRALES BREVES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 20, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO ARIAS, “TURAYQUI”, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR



LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/10 22:20 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 18/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/10 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

HOY AL 18/10 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/10 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/10 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 16:50 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS). CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAYORES 13 AÑOS C/Reserva(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65