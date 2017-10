FÚNEBRES | 17 de Octubre de 2017

Hoy 22:15 - FALLECIMIENTOS





- Luz del Alba Sesín de Arce

- Estela Margarita Basualdo de Noriega

Francisco Antonio Domínguez

- Raúl Alejandro Leyva

- Pedro Eraldo Coronel (La Banda)

- Lidia Noemí Arias

- Alberto Aristóbulo Luna (La Banda)

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mamá siempre estarás en nuestros recuerdos que Dios te tenga en su gloria. Su hijo Héctor Eduardo Gómez Alderete, su hija política Mariza Suárez, sus nietos Héctor Eduardo Gómez Alderete, Dra. Florencia Elena Gómez Alderete, María Belén Suarez y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy las 10.30 hs en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/v).

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Sus hijos María Elena, Héctor, Eduardo, María Esperanza, H. pol. Mariza Suárez, Christoph Elges, nietos Ariel, Moño, Fernando, Eduardito, Florencia, Ingrip, Axel, Constanzia, Scarlett participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. C. de duelo P. L. Gallo 330 S.V. Nº 1 SERV. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Su hija María Esperanza, su hijo político Christof Elges, sus nietas María Constanzia y María Scarlett participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Sus primos hermanos Mausi y Toti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pochita. Que en paz descanse en los brazos del Señor.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Mi mansión será la Casa del Señor por muy largo tiempo" (Salmo 23). Sus primos hermanos: Marta, Miguel y José Guzmán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sus plegarias a sus hijos y nietos.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Noemí Nazar y José Guerrero participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Eduardo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Claudio Suárez y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Querida Pochita hoy nos sorprende tu inesperada partida a la Casa del Señor. Te vas dejándonos un gran vacío en nuestros corazones. Al levantarme y no encontrarte me costará con gran dolor superar tu ausencia. Te vas de esta vida terrenal pero nos dejas el hermoso recuerdo de que fuiste una madre ejemplar y una excelente persona que supo sobrellevar la vida con total entereza. Nunca me olvidaré de tu hermosa sonrisa dibujada en tu cara, en todo momento y aún en los más difíciles. Ya sé que no estarás físicamente presente y pido a Dios fortaleza para seguir adelante. Pero también sé que un amor tan bueno y noble como el tuyo nunca muere. Hoy con gran tristeza me despido de vos querida madre deseándote que Dios te tenga en su gloria que descanses en paz que yo aquí en la tierra nunca te voy a olvidar. Permanecerás por siempre en nuestros corazones te amamos María Elena, Ingrid y Axel.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Abuelita Pocha, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Ingrid, Pablo, Lorenzo y Catalina.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Abuelita Pocha te vamos a extrañar mucho te amamos. Axel y tu bisnieto Simón.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Las amigas de su hija María Elena: Carmen Palau, Cristina Iglesias, Hilda Santillán, Inés Muñoz, Inés Pellicer, Marta Funes, Susana Almada, Vivi Montero, Mercedes Maulu, Mariela Palencia, Silvia Ferreyra y Liliana Chara.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Silvina Aguirre, su hija Virginia Mónico despiden a la mamá de su querida amiga María Esperanza. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Rosa Aguirre de Guerrieri y familia participan su fallecimiento y acompañan a María Esperanza. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Ernesto Francisco Rava, su esposa María Rosa Coronel y sus hijos Juan Ignacio, Josefina María y María Luz participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su querida amiga María Esperanza. Ruegan una oración en su memoria.

ARIAS, LIDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposo Pablo Álvarez, sus hijas Mari y Ana, sus nietos y bisnietos, participan con dolor en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposo Noriega Roberto Orfano, sus hijos Santiago, Rodrigo, Jimena, Gonzalo, Fernanda y Ethel. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Iosep SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 42197.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Que la Virgen Madre de Dios la cubra con su manto Divino. Su hija Dra. Jimena Soledad Noriega, hijo político Ernesto López, sus nietos adorados Xochitiel y Jazmín, lloran su inesperada partida a los brazos del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos Gringo, Nena, Graciela, Azucena, Marisu, Liliana, Olga y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su hermana Lic. María A. Basualdo y su hijo Diego Rafael Basualdo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su sobrina Cristina Basualdo y Luis Falcione y sus hijos Bautista y Santina Falcione participan con dolor de su inesperada partida y acompañan a su tío Roberto y a sus primos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus primos hermanos Norma, Hermana Katty, Chiquino, Marta y Carmen Coronel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Dra. Villalba Elina participa el fallecimiento de la hermana de su amiga Marizu y acompaña a toda la familia Basualdo en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Julio Abdala y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle La Plata (S/V) y serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 8.30 hs. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Chiqui y Valeria Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Magui y ruegan al Señor de a su flia. la paz y resignación cristiana que necesitan. Sus restos son velados en calle La Plata (s/V) y serán inhumados hoy a las 8.30 hs. Ruegan oraciones a su querida memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana Graciela Basualdo: Raquel, Bety, Lita, Silvia y Miriam participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Gabriela Basualdo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Magui. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del sol.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Mario Ángel Basualdo y Yolanda Argañarás participan con profundo dolor del fallecimiento de su hermana Magui. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. María Paula Basualdo y Fernando Quatrini participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Magui. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus consuegros Oscar López e Isabel Correa, sus hijos Ernesto, Magalí, Lucrecia y Leandro López, sus nietos Xochitiel, Victoriano, Jazmín y Lenna, participan acompañando a su esposo Roberto Noriega e hijos en este momento de inmenso dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su cuñada Mirta Suárez de Basualdo, con sus hijos Cristina y Luis Falcione; Mirta y Gustavo Labonia; José y Eugenia Basualdo, sus nietos Bautista, Santina y Vittorio participan con dolor y acompañan a su esposo Roberto y a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Nuestras condolencias a la flia Noriega de flia. López Ferla; flia Cabrera; flia Brunengo, de Córdoba. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Las amigas de su hermana Azucena: Norma Carabahal de Ávila y flia, Aidé Pérez y flia. y Estela Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

DOMÍNGUEZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su madre Ortencia Noriega, sus hermanos Sergio, Ramón, Juan, Ana, Susana, y Amanda. Sus cuñados. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. Cobertura Norcen SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 42197.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (GENE) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Querida Gene ¡Qué dolor!, otra madre de liga, que se nos fue, para mí fue una gran maestra, compañera fiel, trabajamos en Liga de Madres, pesebres, visitando secciones y tantas cosas! Que el Señor y tu madre del Pilar la reciban con los brazos abiertos y que goce de la felicidad por estar con ellos ya que Ud. se merece. La despide con dolor Amanda Herrera de Rojas. Mis oraciones por Ud. Descanse en paz.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Bº Autonomía participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera colaboradora desde los inicios de dicha parroquia. Que descanse en paz. Se invita al novenario de misas que en su memoria se oficiará desde hoy a las 19 hs. en dicha parroquia.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Su esposa: María del Rosario Gauna, su hija: Alejandra, su hijo pol.: Marcelo Morán, sus nietos: Rodrigo, Gonzalo y Joaquín Morán, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Sus sobrinos Marcelo Leiva, Eduardo, Chichí, Victoria, Norma, Koky, Juan Carlos Cementi y Sra. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Amado, Tere, Viviana y Mariela Salomón, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Mario, Anita, Martin, Ramiro, Matías y Maria Salomón, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Gracias por tu mensaje de paz y compromiso, tus consuegros; Ángel Marcelo Morán, Maria Elena Salomón, Emilia Morán y Fabiana Cordero, acompañan a Mara, Ale, Marce, Rodri, Gonzi y Joaquin participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. La amiga de la infancia de su hija Silvia Bravo y Omar y los amigos de sus nietos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Familia Chazarreta, Coria, participan con tristeza el fallecimiento de don Raúl padre de su querida amiga María Alejandra y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan un oración en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Delia Ruse Paez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Vivirás por siempre en mi corazón! Lidia Montoya y flia., participa con gran dolor su partida y acompaña a su esposo e hijos en este triste momento, ruegan oraciones en su querida memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus hijos: Norberto, María Marta y Ramón Arce, sus hijos pol.: Graciela Gallardo, Pedro Contardi y Silvia Virosta, sus nietos: Gaby, Eugenia, María Luz, Pedro, Mariana, Joaquín y Florencia y bisnietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su hijo Norberto Eduardo, su esposa Graciela, sus hijas María Gabriela y María Eugenia, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija María Marta Arce, su hijo político Pedro Contardi, sus nietos María Luz, Pedro y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Directivos y personal de Diario El Liberal S.A. participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su empleado y compañero Ramón Arce. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nancy M. Blanco y flia participan y acompañan a Ramón y y flia. en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. "Que el Señor la reciba y la ilumine con su misericordia". Seccion Avisos Diario El Liberal: José, Oscar, Anahí, Nancy, Mariela acompañan a su hijo Ramón en esta dolorosa circunstancia. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su consuegra Alicia Maldonado de Gallardo, sus hijos Graciela, José Oscar y José Aníbal con sus respectivas flias., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Titi Prieto, José Leguizamón, Pochi Prieto y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Los amigos de su hijo Juno, Juan Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi, sus hijos Lourdes, Celina, Maria Victoria y Jorge y sus respectivas familias acompañan con mucho afecto a su amiga Maria Marta y familia.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. María Magdalena Contardi y María del Carmen Contardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca e hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en el camino de resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Colegas y compañeros del Consultorio Centro; acompañamos en este doloroso momento a su hija Dra. Marta Arce de Contardi, hijo politico Dr. Pedro Contardi y su nieta Dra. Maria Luz Contardi. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. César E. Manzur e hijos y nietos, y Mafu, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Marta Arce. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Los amigos de su hija Marta, Mario Vidal, Cristina Mdalel e hijos, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Tus queridos amigos, participan con tristeza el fallecimiento de tu madre, ahora ya descansa en paz; Anahí Catella, Marta Hoffman, Silvia Jiménez, Maria Elena Carranza, Susana Abdala, Valle Montesinos, Zulema Sirena, Marta Carol, Adriana Slapak, Anita Gómez, Gaby Urrere, Bichito Villlarreal, Elisa y Magucha Castro, Lichi Chazarreta, Marta Navelino, Susana Abdala, Tere Taboada, Vicky Scocozza, Maria Elena Villegas y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Anita Gómez, Alberto Argañaraz y familia acompañan a María Marta, Juno, Ramoncito y sus respectivas familias por la pérdida de su amada madre. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Raúl Abalos Gorostiaga y Diana Lía Dhers de Ábalos Gorostiaga y sus hijos Raúl, Lucila María y Gonzalo Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amiga Marta en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Gonzalo Martín Ábalos Gorostiaga y Gabriela Álvarez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marta y a sus hijos Pedro, Popi y Mariana. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. La sección Diseño y Armado de Diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Eduardo Díaz, Carlos Reynaga, Arq. Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero de trabajo Ramón Arce y ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Valentina y Mikaela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUBELZA, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Sus hijos Omar, Mariela, Luisa, Ignacio, Marcelo, Mariso, H. pol. Gustavo, Mario, Darío, Andrea, Mirta, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso a las 10.30 hs. Casa de duelo Sala Nº 3 P. L. Gallo 330 SERVICIO Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su tío Gerónimo Toscano, sus primos hermanos Héctor y Polaco Toscano con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de Ricardo, ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Domus S.R.L. acompaña con dolor el fallecimiento del Sr. Ricardo Toscano. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. La familia Castey Vidal, participan con dolor su partida y acompañan a nuestro querido amigo Julio y toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Ricardo, vivirás siempre en el recuerdo de todos nosotros; tus amigos Chiny, Rubén, Peladín y Pichón Cura, participan con dolor su partida. Descansa en paz amigo querido.

CORNEJO, DANIEL FERNANDO (Cone) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/15|. Hijo querido hace 2 años de tu partida al Reino Celestial donde estás gozando de paz junto a Dios. Tu hijito Milton Daniel Cornejo, tus padres Marcelo Cornejo, Claudia Rosales, tus hermanos Marcelo y Rodrigo y sus amigos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Güemes y Colón.

FERNÁNDEZ, HÉCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/11|. Te extrañamos mucho, siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposa Elsa Gómez, sus hijos, Inés, Alfredo, Cecilia y Marilú, sus nietos Silvina, José, Martín, Belén, Leandro y Mauricio, bisnietos Martino y Máximo y demás familiares, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse 6 años de su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN DE TORANZO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/14|. Su hijo Osvaldo Ricardo Toranzo, hija política Margarita del Valle Alomo, nietos Josefina, Diego, Silvana, Melina Toranzo, Marcelo García, Lourdes Rojas, bisnietos Oriana y Candela Luna Toranzo, Constanza y Victoria García Toranzo, Guillermina y LiamToranzo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José, barrio Belgrano, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

NORIEGA, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Su esposa Carmen Trejo, su hijos Ernesto, Javier, Roxana, Carolina, Belén, Milagros, Luján, Luz, su hijo pol. Pablo, su nieta del corazón Celeste invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplir un mes de su partida a la Casa del Señor.

PÉREZ DE GÓMEZ, MARÍA ISABEL (Ely)(q.e.p.d.) Falleció el 17/10/15|. Su esposo, sus hijos, y nietos, invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Madre querida: aceptamos tu partida, y te recuperamos en el recuerdo para que nos sigas acompañando con la alegría de todo lo vivido. Tus hijos Mario y René, con sus flias. invitan a la misa que se oficiará a dos meses de su partida en la Pquia. San Francisco, hoy a las 20 hs.

STORNIOLO, ROSARIO JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/92|. "Papá, hoy se cumplen 25 años de tu partida a la Casa del Señor". Tu recuerdo vive en nuestros corazones. Tu hijo Pirucho, hija política Choni, tus nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

ÁVILA, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Su hija Nahiara, su mamá María Diaz, sus hnos. Juan y Marcelo, sus hnas. políticas Soledad y Valle, su sobrina Bianca, sus tíos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11hs. en el cementerio de Vilmer el cortejo partirá del Bª. Deportivo Vilmer SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

CORONEL, PEDRO ERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposa Blanca Pérez, sus hijos Pedro, Elvia, Walter, Marcelo, Fernando Cristian, Paola h. políticos, nietos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

DÍAZ, DAVID SANTOS (EL PETI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La vida y la muerte se complementan la una con la otra y hacen posible que todos nosotros nos encontremos en este mundo y nos despidamos de él. Es inevitable sentir un gran dolor cuando fallece un ser tan especialmente amado y valorado. Con tu partida todos entristecimos, pero como tenemos fe, sabemos que allá en el cielo no existe dolor, ese que tampoco conociste aquí. Por ello nos sentimos felices por vos. Fuimos dichosos al tenerte y disfrutarte, tus hijos recibimos lo mejor de tu amor y las lecciones de vida y valores que todo hombre y mujer deben aprender. Fuiste guía, luz y la mejor compañía siempre. Te extrañaremos y lloraremos... nos harás mucha falta y sin duda, nada será igual. Sé que levantaremos nuestra mirada y en esa más brillante estrella (como prometiste a tus nietos) ahí te encontraremos. Solo te pedimos que nos envíes las fuerzas necesarias para sostener a nuestra madre, tu Martina amada y que el desasosiego no sea insoportable. Te amamos para siempre. Su esposa Elsa Martina Velez, sus hijos Luis David, Marta Beatriz, Paola Gabriela y Diego Sebastián, sus nietos Ivana, Edgar, Luisina, Angelina, Natalí, Yamila y Paola.

DOMÍNGUEZ, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Su esposa Valeria Gutiérrez, sus hijos Morena, Carla, Lizandro y Roman, tíos sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Misericordia Cob. HAMBURGO CIA DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Argentina Mateo de Brizuela y flia. participan con pesar su fallecimiento y ruegan por la resignación de sus familiares, por su hijo Andrés y esposa querida Susi González de Lema.

LUNA, ALBERTO ARISTOBULO (q.e.p.d.) Falleció 16/10/17|. Su esposa Amalia Ibáñez sus hijos Elda, Walter, Gisela, Pamela, Estella, y Marilú, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, DAVID SANTOS (EL PETI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. En este dura etapa que nos toca vivir, pese al dolor y la incertidumbre, aflora uno de los grandes valores que te caracterizó y nos inculcaste: "dar siempre las gracias". Por ser guías y consejeros de nuestros desconocimientos, urgencias y dudas, gracias a los amigos y excelentes profesionales Dr. Raúl Aranda, Dra. María Fernanda Ortiz, Anita Moukarzel y a la queridísima Dra. Ivana Gómez. Mil gracias a Anita Gaggero y Jhony Olivera por gestionar la maravillosa posibilidad de conocer y gozar de las instalaciones y atención del Centro Integral de Salud Banda. Gracias Dr. César Monti, porque sin conocernos abrió las puertas y atendieron la salud de nuestro padre. Por la especial dedicación profesional y humana de los Dres. Mariano Vital, Edgardo Zanoni, Laura Murad, Enzo Gómez, Sergio Luna Ávila, Daniel Roldán, Sonia Velez y Jorge Peroni. A todo el personal administrativo, enfermeros, servicio de limpieza y cocina a cargo del piso 2º que con esmero y cariño atendieron cada necesidad del paciente. Un párrafo aparte para el Dr. Leandro Obligado por demostrar profesionalismo, haciendo prevalecer su sensibilidad y calidad humana. ¡Gracias, mil gracias!, al Dr. Antenor Álvarez del sector de hemodinamia del Sanatorio 9 de Julio y así a cada una de las personas que acompañaron en este difícil momento. Gracias a toda la familia Díaz-Velez, al amor incondicional de sus hermanos Florita, Ilda, Estela, Tata, Aurori y Lili. A la presencia y compañía de amigos y hermanos de la vida, al Sindicato Empleados de Comercio de La Banda, a la Asociación Recreativa de Jubilados y Pensionados, compañeros de trabajo de la C.T.I., Escuela de Capacitación Nº 12, colegio San Pío de Pietrelcina, Club Aristóbulo del Valle y Club San Isidro. Eternamente gracias. Elsa Martina Vélez e hijos.

RESUMIL DE CASTRO, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/16 en Gramilla -Dpto. Jiménez|. Mami Chela. Querida madre, hoy se cumple un año de tu partida a la Casa del Señor cuantos recuerdos, cuantas emociones, cuantas alegrías que pasamos juntos. Hijo, nietos, bisnietos, familiares hoy hacen que estés eternamente en nuestros corazones por todo el amor y la entrega que nos brindaste. Gracias, mil gracias madrecita y gracias a Dios por habernos permitido tenerte entre nosotros, no te olvidaremos "jamás". Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitamos a la misa que se realizara en la capilla Ntra. Señora del Rosario a las 18 hs. Gramilla. Dpto. Jiménez.