Ya había sido agredido por familiares de su concubina

17/10/2017 -

Consternados por el dolor, familiares de la víctima dialogaron en exclusiva con EL LIBERAL y revelaron que "Pocoto" sería primo de la pareja de Domínguez y que no sería la primera vez que lo agreden.

"Hace dos años ya, un día ellos (por los familiares de la pareja de la víctima) lo trajeron a mi hijo y desde una camioneta me lo arrojaron al suelo. Estaba muy mal, casi me lo mataron a golpes", expresó Claudia, tía de Néstor a quien, además, lo crió de muy pequeño porque no tenía mamá.

La mujer continuó relatando: "Él me dijo que lo habían golpeado, pero nunca les hizo nada. Era muy bueno y no tenía resentimientos, decía que las peleas eran cosas de ‘machalos’ y después se olvidaba".