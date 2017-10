Fotos "Era buena persona y lo mataron como a un perro"

Sin entender por qué lo atacaron de esa manera, la abuela, tías, primas y sobrinas de Néstor Domínguez aguardaban en el patio de la casa de su padre el cadáver de la víctima para darle el último adiós.

"Él no salió de noche. Pasó el Día de la Madre aquí en la casa de su padre, con sus abuelos y después se fue a dormir, por eso no puede haber sido él quien se robó esa jaula con los pájaros", sostuvo una de las familiares al hablar con EL LIBERAL.

Su abuela sostuvo que "era muy apegado a su padre, porque no tiene a su mamá. Era una buena persona, no era rencoroso. No entendemos por qué sucedió algo así". Su tía Claudia -mientras cubría su rostro con las manos, exclamó: "Me lo mataron como a un perro".

La familia, de escasos recursos, despide los restos de su ser amado en una precaria vivienda, a donde se llegarán amigos y vecinos de la víctima.