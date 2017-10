"Zamora será el gran artífice de la transformación de nuestra provincia", rescató Infante

Fotos FIGURA. Infante puso de relieve el liderazgo político de Gerardo Zamora, máximo referente del Frente Cívico.

17/10/2017 -

El candidato a diputado nacional por el Frente Cívico, Hugo Infante, destacó su pertenencia "al proyecto político liderado por el Dr. Gerardo Zamora, quien será para todos los santiagueños el gran artífice de la transformación de nuestra provincia".

Así lo sostuvo en un comunicado de prensa partidario, al referirse al trabajo político desarrollado durante estos días, en los que rescató, "hemos charlado con todos los vecinos, en diversas reuniones políticas para dar a conocer a todos nuestro compromiso para con la ciudad, provincia y cada habitante de la misma".

"No tenemos dudas de que el próximo 22 vamos a tener el acompañamiento de cada vecino, como en todas las elecciones, porque a la vista de todos se encuentra el crecimiento de nuestra provincia. Si no estuviésemos en el camino correcto no tendríamos el acompañamiento de la población, que en cada elección, con su voto mayoritario, reafirmamos el compromiso de trabajar conjunto estado-provincia", explicó Infante.

Diputacía

Asimismo, dijo que "si la decisión de cada habitante es que ocupe una banca a nivel nacional ejerceré la misma con la misma responsabilidad con la que ejercí el cargo de intendente. Vamos a cumplir ocho años de gestión municipal y las exigencias son más porque son parte del crecimiento. Nos ayudan a gobernar en cada obra que se ejecuta y los vecinos cuidan. Son ellos los principales beneficiarios de nuestro trabajo que lo hacemos pensando en ellos, en especial de los más lo necesitan".

En cuanto a su trabajo a realizar en la Cámara de Diputados explicó que trabajará también por el beneficio de la provincia y la ciudad.

"El trabajo conjunto será el que beneficie a la ciudad, muchas gestiones se pueden lograr, por eso necesitamos del acompañamiento de la mayoría de los vecinos para que la fuerza sea importante a nivel nacional", subrayó.

"Pasaré a una función legislativa, pero será con el mismo compromiso de trabajar para cada vecino que conforma la provincia, para ellos será nuestro trabajo a nivel nacional", recalcó Infante quien dijo que acompañará "los proyectos que beneficien" a la provincia, y que rechazará aquellos que debiliten los derechos de sus comprovincianos.