El capitán destacó la tranquilidad

17/10/2017 -

Tras la igualdad en uno ante San Martín, todo era conformismo en el vestuario de Mitre. Quizás no tanto por el juego que mostró el equipo, pero sí desde la rebeldía y la paciencia mostradas cuando se encontró en desventaja.

"Es un punto valioso, en una cancha difícil y ante un gran rival. Por cómo fue el trámite del partido, creo que lo pudimos validar y sirve mucho para lo que tenemos que hacer nosotros que es sumar", fueron los conceptos de Matías Moisés, el capitán del elenco "Aurinegro".

El defensor destacó la tranquilidad del equipo para no volver con las manos vacías: "Se nos complicó porque tuvieron una en el segundo tiempo, le quedó justo a Bieler y pudo definir. Más allá de eso, el equipo tuvo tranquilidad, no nos volvimos locos, no nos salimos de nuestros cabales, seguimos intentando y buscando. Creo que eso fue lo que nos llevó a empatar el partido".

"Vinimos a buscarlo. Por ahí, por cómo se fue dando el trámite del partido, muy parejo y trabado, no pudimos sacar diferencia en el primer tiempo. Después nos hacen un gol temprano en el segundo tiempo y se hace todo cuesta arriba. Después, casi al final, pudimos llevarlo al desarrollo del partido hacia donde nosotros queríamos", agregó.

Moisés aseguró que la idea era sumar de a tres. "Lo que planificamos era venir a tratar de ganarlo, pero los partidos no se dan todos iguales. A medida que van pasando los minutos, hay que darse cuenta cómo va siendo el partido y creo que por eso el punto sirve", explicó.

Al igual que ante Santamarina, Mitre revirtió un marcador adverso de visitante. "No es fácil salir y jugar de visitante, encontrarse en los partidos en desventaja y lograr empatarlo. Pero en los dos partidos que jugamos de visitante se vio que el equipo, a pesar de estar perdiendo, siguió buscando e intentando. Por eso creo que fue justo el empate", dijo Matías.

Moisés ya piensa en Riestra. "En pocos días tenemos que viajar a Buenos Aires, hay que preparar lo que va a ser el partido con Riestra. Primero tenemos que llegar a Santiago, descansar y Cacho (Sialle), en esta semana corta, preparará el equipo para el viernes", concluyó el capitán.