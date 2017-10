Fotos Alexis Bravo debutó en la BN ante el rival de siempre

17/10/2017 -

Alexis Bravo llegó como refuerzo esta temporada a Mitre.

El delantero tucumano, con pasado en Central Córdoba y que se inició en Atlético Tucumán, el clásico rival de San Martín, estuvo seis años jugando en Bolivia y ayer ingresó en el complemento, debutando en la B Nacional. "Fue especial porque fue mi debut en la B Nacional y porque tengo la posibilidad de volver a Argentina después de estar mucho tiempo fuera del país. Y también porque me crié en Atlético. Gracias a Dios, siempre que vine a esta cancha me fue bien", dijo en diálogo con Radio Panorama. "El profe nos dijo en el entretiempo que parecía que estábamos esperando que nos lastimen para reaccionar. Y creo que el gol nos hizo salir un poco más, decidirnos más a jugar, me tocó la posibilidad de entrar y pudimos agarrar un poco más la pelota", completó el atacante.