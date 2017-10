Fabra: "Falta un montón, esto recién empieza"

Fotos RENDIMIENTO. El colombiano Frank Fabra tuvo otra actuación para destacar: sólido en defensa, le dio el pase gol a Benedetto para el 2-0.

En el torneo pasado peleaba el puesto con Silva. Pero Jonathan volvió al Sporting Lisboa y Guillermo le entregó la titularidad a Frank Fabra. Y el colombiano, en este comienzo de temporada, le está dando la razón a la confianza que le brindó el DT, quien decidió no traer otro lateral izquierdo. Y vaya que está siendo determinante el zurdo, que no sólo clausuró su banda en Paraná, sino que se mandó muchas veces con criterio y en un momento clave del partido asistió a Benedetto, para que el nueve de la Selección marcara el 2-0, para sentenciar el triunfo. ‘Trabajamos para que salgan este tipo de jugadas. Tirársela a Benedetto entre el central y el arquero. Y se nos dio. Siempre llega ahí’, contó Frank, al diario Olé.

No es la primera vez que Fabra encuentra a Benedetto en el área: se dio un gol calcado en este torneo ante Vélez, y un poquito más atrás en el año, se puede observar uno igualito en la cancha de Banfield. ‘Guillermo me habla mucho sobre el tema de pasar al ataque y asistir al centrodelantero. También me dice que pase para ser una distracción para la defensa rival’, explicó Frank, quien venía de un gran desgaste porque sumó muchos minutos con la selección de Pekerman que se clasificó al Mundial. ‘Se ha hecho un gran trabajo de recuperación para que no se note tantos partidos seguidos’, aseguró.

‘Afortunadamente hemos ganado seis de seis, pero recién se está empezando. Faltan un montón de partidos. ¿El clásico? Primero a pensar en Belgrano, después a pensar en River...’.