El pugilista Louis Rose pisará hoy suelo santiagueño

Fotos FIGURA ESTELAR. El estadounidense Louis Rose peleará en Santiago.

17/10/2017 -

Comenzó la cuenta regresiva para la velada de boxeo internacional que se realizará este viernes en el estadio Coliseo, y que tendrá como pelea de fondo el duelo entre el estadounidense Louis Rose y el jujeño Iván Ibáñez.

Louise Rose arribará hoy a la provincia, acompañado por Will Talk Totheguys y Ming Freeman, que también serán protagonistas de la velada. Estos tres boxeadores pertenecen al Mike Tyson Promotions, la misma promotora del campeón santiagueño Diego Díaz Gallardo.

Este miércoles, desde las 18, se realizará la presentación oficial de la velada, con la presencia de los tres pugilistas estadounidenses.

El jueves, en el mismo horario, se efectuará el pesaje de los boxeadores en el estadio Coliseo.

La pelea entre Rose e Ibáñez, pactada a 8 rounds, será el plato fuerte de una velada histórica para la provincia.

Por su parte, Will Talk Totheguys enfrentará al santiagueño Matías Olivera, en un combate enmarcado en la categoría de 58,957 kilogramos.

En cambio, Ming Freeman se medirá con el tucumano Marcos Villafáñez.

Otra de las atracciones de la velada será la presentación de Hugo "Ñato" Roldán, que se ha convertido en uno de los boxeadores de mayor potencial que tiene la provincia.

Cartelera

La cartelera para la velada del viernes es la que se detalla a continuación: Louis Rose vs. Iván Ibáñez, pelea de fondo a 8 rounds (79,300); Cristian Coria vs. Pablo Rodríguez, a 6 rounds en 63,500; Hugo Roldán vs. Pablo Monzón, a 6 rounds en 63,500; Tomás Reynoso vs. Pablo Pastor, a 6 rounds, en categoría 72,500; Will Talk Totheguys vs. Matías Olivera, en categoría 58,957 kg; Ming Freeman vs. Marcos Villafáñez, en categoría 53,524.

Las entradas se venden en Academia Díaz Gallardo (Sarmiento Nº 347), Speciale Telas (Absalón Rojas Nº 77) y estadio Coliseo (Alberdi y Matienzo).