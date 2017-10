Santiagueñas participarán en encuentro sobre poliomielit

Fotos PRESENCIA. Mariela Jiménez, Silvia Vera y Patricia Ávila representarán a Santiago en el evento internacional.

Santiago del Estero tendrá sus representantes en el Segundo Encuentro Internacional de Sobrevivientes de la Poliomielitis, y Primer Simposio de Sobrevivientes, que se realizarán en San Pablo, Brasil, del 20 al 24 de octubre.

Mariela Jiménez, Silvia Vera y Patricia Ávila serán las santiagueñas que asistirán al evento, para contar sus historia y además, para recabar mayor información sobre el problema de salud que afecta a cientos de personas en esta provincia. La idea de ellas es, según comentaron a EL LIBERAL, en su regreso organizar una charla informativa en la que volcarán en la comunidad todo lo aprendido durante el encuentro.

Participarán médicos expertos en la enfermedad de San Pablo, quienes brindarán charlas a todos los asistentes a la convocatoria mundial.

"Vamos a poder viajar gracias a un subsidio otorgado por la gobernadora de la provincia, y al apoyo de la Dirección de Discapacidad. Iremos como integrantes de la Asociación Santiagueña de Poliomielitis, la cual hoy está en trámites de inscripción. Es el primer grupo en Santiago dedicado a la problemática. Nuestro objetivo principal en este viaje es aprender y conocer de qué manera podemos mejorar nuestra calidad de vida, con la secuela de la polio", explicó Mariela Jiménez.

Recordó además que "Brasil es el país que está más adelantado en cuanto a los conocimientos sobre la enfermedad y sus tratamientos. El síndrome de poliomielitis es la nueva afección que padecemos las personas que nos hemos enfermado en la infancia".

"Al regreso difundiremos sobre lo realizado en Brasil y traeremos los conocimientos a Santiago. Para eso organizaremos una charla", sostuvo.

Y agregó: "No tenemos estadísticas, pero sabemos que en Santiago del Estero, aproximadamente 600 personas han sido ingresadas como pacientes en el ex Instituto de Rehabilitación del Lisiado, devenido en el Ipri. No significa que sean todos, porque no nos tenemos que olvidar de la gente del interior que muchas veces se hace tratar en su ciudad, sin llegar a la Capital, y por ende no fueron ingresados en el instituto".