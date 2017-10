El hijo de Allen destapó los abusos de Weinstein

17/10/2017 -

"Todo el asunto Harvey Weinstein es muy triste para todos los implicados. Es trágico para las pobres mujeres que se vieron afectadas, y triste para Harvey, cuya vida está arruinada", señaló Woody Allen. Así, el cineasta se refería al caso del productor que fue acusado de abuso sexual a varias mujeres, entre ellas, muchas estrellas de Hollywood. Un escándalo mundial. Lo curioso es que uno de los que investigaron el tema fue Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow y del mismo Woody Allen, el único hijo biológico de la pareja.

A punto de cumplir 30 años, Ronan nació en Nueva York el 19 de diciembre de 1987. Su nombre completo es Satchel Ronan O’Sullivan Farrow, en homenaje al jugador de béisbol Satchel Paige y a su abuela, la actriz Maureen O’Sullivan.

En algún momento, aunque nunca pudo ser confirmado, circuló la versión de que el padre de Ronan era Frank Sinatra. Inquieto, Ronan también es periodista. El Weinsteingate, que publicó en el diario The New Yorker, le llevó diez meses de investigación, en los que entrevistó a 13 mujeres que fueron víctimas del afamado productor. Incluso, Ronan accedió a un audio muy comprometedor, en el que se escucha cómo Weinstein forzó a la modelo Ambra Battilana Gutiérrez a entrar a su habitación de hotel mientras él se pegaba una ducha. En su artículo, que tuvo gran repercusión, Ronan también explicó que fueron muy pocos los que quisieron hablar sobre el asunto y, menos que menos, que se publicaran sus nombres. "Weinstein y sus asociados llegaban a acuerdos de no divulgación, pagos y acuerdos legales para enterrar las historias".

Entre tanto hermetismo, dos de las actrices que se animaron a sacar el caso a la luz fueron Ashley Judd y Asia Argento. No sólo eso: Asia subió la apuesta. Le confesó a Ronan que no había hablado antes porque tenía miedo de que "Weinstein me machacara".