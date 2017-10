La actriz Jeny McCarthy denunció a Seagal

17/10/2017 -

En una entrevista a The Hollywood Reporter, Guerrero también agregó que se sentía "como si hubiera evitado una bala, porque ¿qué habría pasado de ir sola?. Tenía 31 años, no 18, pero en realidad me sentía como una niña". "No hay nadie de Recursos humanos a quien puedas ir cuando trabajas en una película", advirtió. Guerrero no es la primera mujer en denunciar a Seagal por acoso sexual. La modelo y actriz Jenny McCarthy relató (en los noventa), en una entrevista a la revista Movieline, que Seagal la había acosado durante una audición, pidiéndole en repetidas ocasiones que se quitara la ropa. Steven Frederic Seagal es experto en arte marcial japonés. Incursionó en el género blues, llegó a editar dos discos, y trabaja como sheriff adjunto en el condado de Jefferson Parish, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Entre su currículum cinematográfico, en 1990, por ejemplo, protagonizó la película de acción Marked for Death ("Marcado por la muerte"), dirigida por Dwight H. Little.