Dalma reveló si Rocío y Vero irán a su boda

A poco de que Diego Maradona (56) anunciara que su hija Dalma (30) se iba a casar, la actriz habló de cómo se filtró la noticia.

"Lo llamo a mi papá y le cuento que me iba a casar y se puso a llorar de emoción. ‘Por favor lo que te voy a pedir es que no digas nada porque nadie sabe’’, reveló Dalma sobre los detalles de la charla. "Antes de colgar me dice ‘Yo estoy muy feliz y acá no se lo puedo contar a nadie’", agregó la hija mayor de Claudia Villafañe a su relato. Minutos después, en la cuenta de Instagram del ex jugador de la Selección nacional salió publicado. "Mis amigas comenzaron a mandarme mensajes preguntado si era verdad y tuve que decirles que sí", explicó. Y aclaró: "No estoy enojada con él, pero me arruinó la sorpresa de contarles a mis amigas que me caso".

La hija del "Diez" recordó cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo su pareja. "El jueves pasado, Andrés (Caldarelli) me llamó y me dijo ‘te espero con la comida’, cosa que no me sorprendió porque yo no cocino y él sí. Después me pidió que le avise cuando estuviera llegando", detalló.

Y siguió: "Cuando entré a mi casa, vi un montón de velas y ni siquiera ahí caí. Pensé ‘qué producción para una cena’. Y en un momento, abrió una cajita, me mostró el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Casi me muero", dijo en una entrevista con "Los ángeles de la mañana".

¿En la Bombonera?

"Está todo filmado porque dejó la GoPro encendida. Mi mamá lo ayudó con la logística", explicó Dalma, quien adelantó que habrá civil, fiesta y que la Iglesia es algo que están evaluando.

Además, aseguró que todavía no tienen la fecha confirmada de la boda, aunque podría ser en septiembre del año próximo y con un festejo en La Bombonera.

Contestó si el casamiento se daba porque se encontraba embarazada, una pregunta que se hicieron varias de las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito. "Siento que no tenés que estar embarazada para casarte. Igual, no me creen, pero no me importa nada", contó la actriz.

Rocío y Taiana, no

Ángel De Brito le preguntó si Rocío Oliva, la novia de su padre, estará invitada. "Obvio que no. ¿Me estás jodiendo? Le hice una denuncia, no podría entrar al lugar porque rige una perimetral", fue la tajante respuesta de la actriz. "Lo que me importa es tener una fiesta en paz y poder estar contenta, sin estar pendiente de nada que no tenga que ver conmigo y con mi pareja".

Por su parte, Claudia Villafañe, quien estaba conectada vía telefónica, aclaró que su pareja, Jorge Taiana, tampoco iba a estar presente en la boda.

"¿Vas a ir con tu pareja a la boda?", le preguntó De Brito a Villafañe y ella repitió: "No, no tiene nada que ver. Ni se planteó, ni se preguntó, ni nada".

"Porque es una cosa que ni se habló... no corresponde. Y Diego también lo tendrá que entender porque es así, es la fiesta de Dalma y Andrés, no es nuestra fiesta", sentenció la empresaria.

"¿Y cómo van a hacer con la gente que está enfrentada dentro de la familia?", la apuró el también jurado del "Bailando 2017". "Es que no hay enfrentamientos dentro de la familia", se despegó la ex mujer de Diego y entró en escena Dalma.

"La gente con la que no me llevo bien no viene", fue la dura afirmación de la futura novia.

Dalma expuso que Verónica Ojeda y su hermano Dieguito Fernando tampoco serán de la partida. "Al nene todavía no lo pude conocer y, obviamente, no lo va a dejar ir solo", manifestó.