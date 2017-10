A Estevanez lo ponen nervioso las escenas hot

Fotos Sebastián admitió, al igual que otros colegas, que las escenas de sexo son muy incómodas.

17/10/2017 -

En la vida real tienen una amistad entrañable. Por eso, las escenas de sexo que tiene que protagonizar con Eleonora Wexler (43) en "Golpe al corazón", la ficción que ocupa el prime time de Telefé, implican todo un desafío para Sebastián Estevanez (46), su pareja en la ficción.

"Eleonora es mi amiga y me pone nervioso hacer esas escenas. Tu amiga tiene que ser tu amor, y yo dejo de ser Sebastián y tengo que hacer que esa pasión que siente Farías me tiene que pasar a mí", se sinceró el actor en diálogo con el ciclo radial "Por Si Las Moscas".

Y agregó: "Me ponen nervioso, hay mucha tensión, tu compañera está nerviosa, vos también, es incómodo porque estás medio desnudo, es incómodo siempre".

Por otra parte, profundizó: "Yo a Eleonora la quiero mucho, la respeto, la adoro, es mi amiga. Para mí es más difícil, es un momento donde te estás dando un beso, o te tocas, es fuerte".

"Estamos todos locos, es como tener una doble vida", afirmó luego, tratando de ponerle un poco de humor a la situación. "Además, mi mayor deseo ahí es que ella esté relajada, y se sienta bien, yo no me quiero zarpar con algo, entonces me cuido mucho", se sinceró.

"Con Eleo (Wexler), nos dimos cuenta que teníamos que darnos un beso en una escena, y lo sugerimos, porque sentimos por medio de la historia y los personajes que si no enfocás bien qué hablás desde el personaje, terminás loco", concluyó a propósito de la historia de amor entre ellos.

En el programa de Susana Giménez también se refirió a sus escenas hot. Frente a la pregunta de Lizy Tagliani, en el sketch de "La verdulería" por cuáles fueron las escenas más eróticas que le tocó hacer, Estevanez admitió: "Con Papaleo, la lastimé, pobre". Intrigada, Susana exclamó: "¡Contalo!". Ahí, Sebastián se explayó con mucha elocuencia con los gestos de sus manos: "Fue en un capítulo de Infieles, tenía que apretarle las lolas... Como yo soy amigo de ella, no quería zarparme. Pero antes de grabar, ella me decía ‘apretá que no pasa nada, es trabajo’. De los nervios, porque no quería que sienta que estaba jugueteando, la apreté muy fuerte, y las lolas les quedaron violetas. Moraditas. Le quedaron los deditos marcados", recordó.

Acto seguido, Estevanez aclaró la razón de la sensibilidad de su colega: "Fue porque (las lolas) estaban recién operadas".

Sebastián sumó otra historia súper hot, también con Papaleo: "En Los Buscas de Siempre, en una escena en un Jacuzzi, se quedó sin agua. Porque hacíamos unos movimientos, y de la fuerza el agua salía para afuera".