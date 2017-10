Juan Sorini aseguró que es más fácil besar a un hombre que a una mujer

Fotos Juan Sorini protagonizó con Juan Minujín una relación gay en la TV.

Dos años atrás, Juan Sorini (34) traspasaba la pantalla en "Viudas e hijas...", la ficción de Telefé en la que compuso a Tony, el petisero sexy que se enamoraba del personaje de Juan Minujín. Hoy es el galán que enamoró a Pampita en "Desearás...", la película erótica en la que tuvo muchas escenas hot con la modelo.

Cuando le preguntaron si hay diferencias al momento de besar a un hombre o a una mujer, sorprendió con la respuesta: "Es más fácil besar a un hombre que a una mujer. Y el motivo es sencillo de explicar: con el hombre sos más compinche, mientras que a la mujer hay que cuidarla, ser más detallista, estar más atento. Con el hombre es más a los bifes: ‘Dale, dejate de hinchar los huevos Rubén, ¿cómo hay que hacer?’. Es mi laburo y me da igual besar a uno o a otro. Si en un contrato pongo que no voy a besar a un hombre o hacer determinada cosa sería ridículo. Me divierte todo, ¡si actuar es un juego!", detalló Sorini en la revista Pronto.

Luego dijo que no tuvo ni tiempo de ponerse nervioso a la hora de besar a Pampita, una de las mujeres más lindas de la Argentina, por el ritmo de grabación de la película.