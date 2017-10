Pochettino: "Nunca entrenaría a un enemigo como el Barça"

Hoy 08:05 -

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, repasó la actualidad en España, la rivalidad entre Barcelona y Espanyol, su polémica con Guardiola, el futuro de Harry Kane, así como de Sergio Ramos.

Actualidad española: "A pesar de llevar muchos años en Inglaterra sigo con interés la actualidad española. Ayer me fui a la cama muy afectado por los incendios. Por desgracia también sigo todo lo que está pasando en Cataluña. Soy una persona abierta a la que le cuesta derribar fronteras, especialmente porque tengo dos hijos que nacieron en Barcelona y son periquitos hasta la muerte".

Entrenar al Barcelona: "Uno en la vida tiene valores que le enseñaron desde pequeño y yo no tengo nada que ver con el Barça. Hemos sido siempre rivales y no creo que nunca pueda entrenar a un equipo del que he sido enemigo muchos años porque me traicionaría a mí mismo y lo más importante es respetarse a uno mismo".

Diferencias entre Barça y Espanyol: "Los valores de los clubes son completamente diferentes, no son ni mejores no peores pero sí que son distintos".

La vida en Inglaterra: "En España me siento mucho más como en casa. Todo se parece más a Argentina y por eso me siento muy bien al volver tras cinco años. Llegué a Inglaterra sin saber una sola palabra de inglés y ahora me defiendo pero estuve casi un año y medio sin poder hacer entrevistas".

Lío con Guardiola: "Fue una falta de respeto a la que yo debía responder pero sigo sintiendo la misma admiración de siempre por él".

Harry Kane: "Kane es un enamorado del Tottenham y espero que pueda hacer aquí una trayectoria como la de Totti en la Roma. Tiene una gran madurez y una estructura personal y familiar que le hace ser muy grande".

Ramos como ejemplo: "Sergio Ramos tiene calidad y liderazgo. Cuando estaba en el Espanyol siempre recomendaba a Víctor Ruiz y Jordi Amat que se sacasen una entrada y fueran al Camp Nou a ver jugar a Puyol. Ahora recomiendo a todos los jóvenes centrales que hagan lo mismo con Sergio Ramos".

Futuro en el Real Madrid: "Estoy muy centrado en mi proyecto en el Tottenham porque al final los resultados son los que te van a poner tu fecha de caducidad".