Fede Bal y Laurita Fernández se la jugaron, pero fueron destrozados por el jurado

Fotos

Videos Fede Bal y Laurita

Hoy 08:35 -

Laurita Fernández y Federico Bal completaron el ritmo libre, apostando a la innovación y con una coreo futurista, lo que generó polémica.

La pareja utilizó un croma que técnicamente tuvo muchas falencias técnicas y el jurado los castigó con el peor puntaje de la historia: un cuatro.

De Brito le puso cero: “A mí no me gustó. No estaban bien resueltos los trucos, se veían la gente de verde. Fue un riesgo alto que tomaron”.

Te puede interesar: Griselda Siciliani le tiró los perros a "Fito" Páez

Pampita, que tiene el voto secreto, por su parte manifestó: “No estuvo tan acertado las imágenes que eligieron en el croma. Me pareció muy infantil la elección de los personajes. No estábamos acostumbrados a verlos en planos fijos”.

En tanto, Moria, que los calificó con un cuatro opinó: "Me parece que fue muy presuntuoso. Han sometido a todo el elenco a algo aburrido.

Y Polino coincidió con la puntuación de De Brito: "A veces toman decisiones equivocadas. Un disgusto ver los hilos de los títeres. Dio bizarro".