Increible: Saltan desde un acantilado al vacío con solo una cuerda

Hoy 14:45 -

Ryan Jenks, un estadounidense de 33 años y aficionado de los deportes extremos, retó a la muerte al saltar al vacío, desde un acantilado de 240 metros de altura, sujetado solo con una cuerda.



Su increíble hazaña fue realizada en el Parque Nacional de Yosemite, California y quedó grabada en video que compartió en YouTube.



Jenks afirma que no hay información sobre la actividad que él hace y sostuvo que no quiere que la gente corra peligro al tratar de imitar sus desafíos, ya que fue planeada desde hace más de un año, informa 'Daily Mail'.



"Creo que no hay suficiente información sobre cómo saltar con una cuerda. es por ello que cualquiera que vea este tipo de video, por favor, no lo intente imitarlo", declaró.