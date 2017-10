Peña: "Rechacen la mentira y la campaña del miedo"

Fotos Marcos Peña.

17/10/2017 -

El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, afirmó hoy que el país "tendrá más trabajo, menos inflación, más obra pública y desarrollo", durante una visita que realizó a La Rioja para participar del cierre de campaña de Cambiemos en la Capital y Chilecito, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Peña estuvo acompañado por el intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza, y los candidatos a senadores nacionales Julio Martínez e Inés Brizuela, además de un importante grupo de manifestantes que entonaban el clásico canto "sí se puede, sí se puede".

"Me pone contento que además de compartir un acto, podamos demostrar que nos podemos unir por el cambio y terminar con las peleas y las divisiones para que los argentinos puedan vivir mejor. Por eso les pido que rechacen la mentira, la campaña del miedo y que voten por La Rioja y por el cambio el próximo 22 de octubre" indicó el funcionario en Chilecito.

"Este encuentro que tenemos junto al intendente Paredes Urquiza y con nuestros candidatos, nos da la posibilidad de encontrarnos con todo el pueblo de esta provincia y por dar testimonio de que con esta gestión se puede hacer transformaciones, se puede trabajar en equipo, se pueden construir proyectos. Sobre todo, cuando nos escapamos de las falsas peleas, las falsas divisiones y victimizaciones que a veces escuchamos", remarcó.

"No dejen que les digan que no tienen futuro para hacer de la provincia, una provincia mucho mejor. Estamos seguros que trabajando en equipo lo vamos a lograr, y para eso necesitamos el apoyo y el acompañamiento de la gente el próximo 22 de octubre, pero no para apoyar a Macri o a Cambiemos, a Julio o a Inés, sino para apoyar a ustedes mismos y a la idea del cambio, para transformar la energía del 'sí se puede' en una realidad", sostuvo el funcionario.

Peña también dijo: "En La Rioja estamos haciendo más obras que nunca; estamos transfiriendo recursos más que nunca y venimos permanentemente a trabajar y, a pesar que a veces surgen conflictos, no dejaremos de venir a cumplir nuestros compromisos con los riojanos".