CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Octubre 2017
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
18/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MIÉRCOLES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.30 PROYECTO TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 PARA TODA MUJER
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
22.00 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.52 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.19 EL CÓDIGO ENIGMA
09.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.51 INSTINTO
12.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA
14.09 IDENTIDAD SUSTITUTA
15.51 ROMEO DEBE MORIR
18.09 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
22.00 ANNABELLE
23.54 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
TCM
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF (TEMPORADA 2)
10.38 LOS CAZAFANTASMAS II
12.35 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
14.19 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
16.18 BATMAN
18.38 KARATE KID
21.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
22.46 GANAR O MORIR
TNT
07.52 ENCANTADA
09.43 SOLICITUD DE ADMISIÓN
11.33 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
13.18 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
16.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
19.20 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
00.07 ESTADO CRÍTICO
01.59 TIRAD
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.55 ELEMENTARY, SEASON 5
13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
14.15 AMOR EN EL OCASO
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 HOUSE M.D., SEASON 5
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
21.00 LUCIFER, SEASON 1
22.00 LUCIFER, SEASON 1
23.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL PADRINO DE BODAS
10.50 AMOR DE VERANO
12.35 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
14.50 SUPER SECRETO
16.45 RAY
20.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
21.55 BUENOS VECINOS
23.55 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
01.50 POOTIE TANG
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 186)
* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN Y
DOLORES FONZI.
HOY, A LAS 18.20, PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA PELÍCULA”.
+ SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.
* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET
FOCHESATO.
* JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE
HOMENAJE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTAN
8 OBRAS TEATRALES BREVES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 20, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO
ARIAS, “TURAYQUI”, “DELESTERO”, LUCAS CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:20 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY - 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45
(Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOM BRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:50 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto) CASTELLANO 2D 17:20 -
20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAYORES 13 AÑOS C/
Reserva(compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65