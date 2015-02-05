CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Octubre 2017

A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN

18/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN MIÉRCOLES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.30 PROYECTO TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 PARA TODA MUJER

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

22.00 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.52 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.19 EL CÓDIGO ENIGMA

09.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.51 INSTINTO

12.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.09 IDENTIDAD SUSTITUTA

15.51 ROMEO DEBE MORIR

18.09 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

22.00 ANNABELLE

23.54 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

TCM

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF (TEMPORADA 2)

10.38 LOS CAZAFANTASMAS II

12.35 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

14.19 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

16.18 BATMAN

18.38 KARATE KID

21.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

22.46 GANAR O MORIR

TNT

07.52 ENCANTADA

09.43 SOLICITUD DE ADMISIÓN

11.33 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

13.18 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

16.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.20 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

00.07 ESTADO CRÍTICO

01.59 TIRAD

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.55 ELEMENTARY, SEASON 5

13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

14.15 AMOR EN EL OCASO

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 HOUSE M.D., SEASON 5

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

21.00 LUCIFER, SEASON 1

22.00 LUCIFER, SEASON 1

23.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL PADRINO DE BODAS

10.50 AMOR DE VERANO

12.35 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

14.50 SUPER SECRETO

16.45 RAY

20.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

21.55 BUENOS VECINOS

23.55 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

01.50 POOTIE TANG


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 186)

* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN Y

DOLORES FONZI.

HOY, A LAS 18.20, PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA PELÍCULA”.

+ SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.

* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET

FOCHESATO.

* JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE

HOMENAJE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+ VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTAN

8 OBRAS TEATRALES BREVES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 20, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO

ARIAS, “TURAYQUI”, “DELESTERO”, LUCAS CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:20 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY - 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45

(Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOM BRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

HOY - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

MY LITTLE PONY LA PELÍ-

CULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:50 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto) CASTELLANO 2D 17:20 -

20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAYORES 13 AÑOS C/

Reserva(compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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