Legresti y Los Dorados a la final del Sub 13 en Las Termas

18/10/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El fútbol de las inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol están ingresando en las etapas de definiciones. El pasado fin de semana se jugaron los partidos definitorios en las categorías sub 13; sub 15 y sub 19. Todos los partidos se jugaron en la cancha principal del Polideportivo Municipal. Por la final de liguilla correspondiente a la categoría Sub 13, Los Dorados venció por la mínima diferencia a La Costanera y de esta manera alcanzó la final del certamen, instancia en la que definirá el título con Sebastián Legresti. Se jugarán partidos de ida y vuelta para determinar cual será el campeón de la categoría. Sub19 y Sub15 Por su parte, en la categoría Sub 19, por los encuentros de ida, La Costanera le ganó por 3 a 2 a Belgrano y Los Dorados le ganó por la mínima diferencia a San Martín. Mientras que por el Sub 15, también en los partidos de ida, Belgrano venció por 3 a 2 a Termas y Sector el Alto le ganó por 2 a 0 a Los Dorados. El consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol informó que los partidos de vuelta se jugarán el viernes 20 y sábado 21 de octubre