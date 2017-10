Hubo paridad absoluta en el duelo entre Güemes y Comercio

18/10/2017 - El pasado fin de semana se disputó la décima fecha de la etapa Clausura del Torneo Anual 2017. El certamen, que lleva la denominación Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y que es organizado por el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, presentaba en esta jornada al duelo entre Güemes y Comercio como el más atractivo. Se jugó en la cancha del Copse, donde el “Gaucho” hizo las veces de local, y la paridad mostrada fue tal que se repartieron un triunfo cada uno y se registraron dos empates. La mañana sabatina arrancó con dos empates 1 a 1, en las categorías Sexta y Séptima. El “Azulgrana” sacó ventaja en Séptima, al ganar por 2 a 0, pero el “Tripero” cerró la jornada con victoria por 1 a 0 en Novena. Los resultados fueron: Sexta: Yanda 1, Villa Unión 0; Sarmiento 6, Banfield 0; Central Córdoba 1, Clodomira 0; Agua y Energía 2, Central Argentino 2; Mitre Amarillo 3, Instituto Santiago 2; Unión de Beltrán 2, Sportivo Fernández 1; Güemes 1, Comercio 1; Independiente de Fernández 0, Independiente de Beltrán 0; Unión Santiago 1, Defensores de Forres 0; Almirante Brown 0, Mitre Negro 2. Séptima: Yanda 2, Villa Unión 0; Sarmiento 3, Banfield 0; Central Córdoba 1, Clodomira 0; Agua y Energía 1, Central Argentino 1; Mitre Amarillo 0, Instituto Santiago 1; Unión de Beltrán 0, Sportivo Fernández 4; Güemes 1, Comercio 1; Independiente de Fernández 4, Independiente de Beltrán 0; Unión Santiago 1, Defensores de Forres 0; Almirante Brown 0, Mitre Negro 2. Octava: Yanda 2, Villa Unión 1; Sarmiento 4, Banfield 3; Central Córdoba 1, Clodomira 0; Agua y Energía 3, Central Argentino 0; Mitre Amarillo 0, Instituto Santiago 1; Unión de Beltrán 1, Sportivo Fernández 4; Güemes 2, Comercio 0; Independiente de Fernández 2, Independiente de Beltrán 1; Unión Santiago 1, Defensores de Forres 0; Almirante Brown 0, Mitre Negro 2. Novena: Yanda 3, Villa Unión 0; Sarmiento 2, Banfield 1; Central Córdoba 1, Clodomira 0; Agua y Energía 0, Central Argentino 1; Mitre Amarillo 2, Instituto Santiago 0; Unión de Beltrán 2, Sportivo Fernández 0; Güemes 0, Comercio 1; Independiente de Fernández 1, Independiente de Beltrán 0; Unión Santiago 1, Defensores de Forres 0; Almirante Brown 0, Mitre Negro 8. Próxima fecha, sábado 21 de octubre desde las 8: Central Argentino vs. Mitre Amarillo, Clodomira vs. Agua y Energía, Banfield vs. Central Córdoba, Villa Unión vs. Sarmiento, Almirante Brown vs. Yanda, Independiente (B) vs. Unión Santiago, Comercio vs. Independiente (F), Vélez vs. Güemes, Sportivo Fernández vs. Estudiantes, Mitre Negro vs. Unión (B), Defensores de Forres vs. Instituto.