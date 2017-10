Fotos Colectivero salvó la vida a una nenita

18/10/2017 -

Un colectivero salvó la vida a la hija de una pasajera, al ahogarse en pleno viaje. Se t rata de Diego Francisco Cioffa (43), el chofer de la línea 543 ramal A, que reaccionó rápido, reanimó a la pequeña que se había ahogado arriba del colectivo que él manejaba y logró salvarle la vida. ‘Nos vamos a seguir viendo, eso seguro. Y nosotros vamos a hacer un curso de RCP para poder colaborar en otras emergencias, queremos estar preparados como Diego para ayudar al que lo necesite’, cuenta Ludmila, madre de la pequeña. El chofer recuerda que iba por Lomas de Zamora, y que ya estaba por terminar su segunda ronda cuando escuchó un ‘grito desesperado’. ‘Por el espejo retrovisor vi a la nena desmayada sobre los brazos de su mamá, parecía una muñeca de trapo. Me di cuenta de que sus papás no sabían qué hacer y actué. Había que salvarla’. Ludmila y su marido Leandro Valenzuela (26) habían subido en la estación de Lomas. ‘Mi beba tenía hambre y empecé a amamantarla en el colectivo. La miré y estaba bien. A los pocos segundos, la volví a mirar y estaba ahogada, inconsciente, parecía muerta. Me levanté del asiento a los gritos y llorando, le pedí ayuda a mi marido y se la entregué’, dice Ludmila. Leandro no reaccionó. ‘Se la saqué al papá de los brazos. Puse mis dedos en su carótida y me encontré con que su pulso estaba débil. También noté que tenía palpitaciones fuertes en la boca del estómago y decidí practicarle la maniobra de Heimlich’, precisa Diego, que dice que en ese momento no sintió nervios pero que, cuando el episodio pasó, estuvo un rato largo temblando. ‘Le di golpecitos en la espalda y ahí vomitó leche y respiró. Entonces, la bajé del colectivo, me puse en cuclillas y la apoyé de costado encima de mis piernas. Con una mano le hice masajes de reanimación en el pecho y la otra se la puse en la boca porque no sabía si iba a convulsionar y quería evitar que se ahogara con la lengua’, explica. Con ese ejercicio logró que la nena recupere la consciencia y ya estabilizada la cargaron los paramédicos, que llegaron rápido.