El servicio de Traumatología del Regional tuvo un caótico fin de semana largo por los accidentados

Fotos SATURACIÓN. Los quirófanos del Hospital Regional trabajaron sin pausas durante el fin de semana largo por la gran cantidad de intervenciones que hubo.

18/10/2017 -

Los accidentes de tránsito, especialmente producidos por motociclistas, siguen siendo una de las grandes preocupaciones de la urgencia del Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de nuestra ciudad, y originan que tanto este servicio como el de Traumatología se vean superados por momentos.

"Este fin de semana largo ha sido caótico para el servicio de Traumatología", sintetizó el responsable del área, doctor Carlos Scaglione, quien aseguró que lejos de mejorar, el problema de los accidentes de tránsito en la ciudad "ha tenido un incremento significativo".

La gran cantidad de personas accidentadas hizo que se ocuparan todas las camas del sector de internación de Traumatología y Ortopedia, y que se debieran solicitar camas a otros servicios.

"Lamentablemente este es un problema que nos supera, y no se trata de campañas de prevención ni de acciones punitivas, se trata de la falta de conciencia de la gente. Hay un hecho que nos llama poderosamente la atención y que antes no lo veíamos, y es que, según nos detallan los encargados del servicio de emergencia que traslada a los pacientes, muchos chocan o caen de la moto porque van usando el celular. Uno se imagina que si se quita la vista de la calle para enviar un mensaje, es prácticamente una cuadra que manejan sin ver por dónde van", reveló Scaglione.

Profesionales

Respecto del trabajo del fin de semana, puntualizó que todas las guardias en Traumatología trabajan con dos traumatólogos cirujanos, además del médico residente, y que durante el fin de semana largo "tuvimos que reforzar con otros profesionales también".

"Hemos llegado a tener cinco cirugías, con todo lo que eso implica, porque los quirófanos no pueden ser utilizados por los otros servicios e incluso reprogramar cirugías que ya estaban previstas. Hubo momentos en los que colapsó el servicio", relató.

El doctor Scaglione explicó que durante los fines de se semana largos en Traumatología priman los accidentes protagonizados por motociclistas, cuyas lesiones van desde "lo más leve" que puede ser "una fractura de tibia y peroné", hasta severos traumatismos de cráneo, casos que requieren de una atención mucho más compleja.

Daños secundarios

"Nosotros no podemos entender muchas veces la falta de conciencia de la gente, porque una persona accidentada, y hablando de que tenga lesiones leves, acarrea una serie de trastornos al entorno familiar y laboral. Hay que hablar de períodos de recuperación de no menos de dos o tres meses, en muchos casos las personas accidentadas no tienen un trabajo seguro y dejan de llevar el sustento a sus hijos. Todo eso, sin pensar en quienes necesitan de un mayor tiempo de recuperación o pierden un miembro inferior y quedan en sillas de ruedas", reflexionó con crudeza el profesional.