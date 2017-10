"No pude controlarlo a mi marido"

18/10/2017 -

Mercedes Sánchez, esposa de Romano dio su versión. "Yo estaba en la casa, y llega mi hija de 10 años que regresaba de la escuela. La noté asustada y nerviosa. Me contó que Rodríguez le ofreció plata para que entre a la casa y en ella la manoseó".

Agregó: "Pasó uno minutos y cuando llegó mi marido le conté y no pude controlarlo. Salió corriendo a la casa de Ovidio para reclamarle lo que pasó y éste se le reía. Discutieron en la calle y no en la vereda como denunciaron. No sé cómo fueron las cosas, pero él cayó al suelo en la calle. Estuvo un tiempo sentado, lo pasaron para dentro de la vivienda hasta que llegó la policía y la ambulancia que lo llevó al Hospital. Esa noche Rodríguez estuvo en la casa; así, como dos días y parece que se descompensó. Lo tuvieron que internar en la Capital. Sufría de diabetes y problemas cardiovasculares".