El NBA programó 6 partidos

18/10/2017 -

El Nuevo Básquet Amateur (NBA) hará disputar esta noche seis encuentros. Por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años se enfrentarán: en Huracán, Ingenieros vs. Defensores del Sud; en Patagonia, Patagonia vs. Los Colorados; en Defensores del Sud, Nicolás Avellaneda vs. Huaico Hondo.

Por el Torneo de Ascenso jugarán: en Villa Mercedes, Parque Sur A vs. Vélez de San Ramón; en Polideportivo Nº 2, Bosco Unidos vs. Estudiantes Terciarios; en Mariano Moreno BBC, la Fusión vs. San José.