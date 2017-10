Deck y Aguirre fueron las figuras en el triunfo ante Boca

18/10/2017 -

Los santiagueños Gabriel Deck y Nicolás Aguirre fueron las figuras de San Lorenzo de Almagro, que anoche venció a Boca Juniors por 78 a 75, en calidad de visitante.

"Tortuga" Deck terminó con 19 puntos y 6 rebotes, en tanto que "Penka" Aguirre aportó 14 unidades y 8 asistencias.

San Lorenzo se mantiene como líder e invicto en el grupo C en siete presentaciones, mientras que Boca ocupa el último puesto.

Esta noche continuará el Súper 20 con tres partidos: desde las 21, Peñarol vs. Weber Bahía y Gimnasia vs. Argentino; 21.30, San Martín vs. Comunicaciones.