Zamora explicó por qué se tuvo que intervenir el Consejo de Educación

18/10/2017 -

Ante distintas inquietudes planteadas por sectores de la oposición, el senador nacional Gerardo Zamora, se refirió al pedido de normalización del Consejo General de Educación, al señalar que en su momento, "la gobernadora tomó una medida extrema frente a la situación que se había planteado y que permitió blanquear las sumas en negro, controlar las licencias, los tres o cuatro cargos imposibles de cumplir, entre otras cuestiones que había que normalizar, y el mismo docente lo pedía".

Ahondó que "esto iba a ser imposible si el Gobierno no lograba una intervención, que a su vez fue generada por la propia elección; hubo discusiones, medidas cautelares que hicieron vencer los plazos, entonces en este marco, se tomó una medida totalmente excepcional que vence el año que viene".

Reconoció que la intervención "no ha coartado el mecanismo de ingreso por orden de mérito y puntaje, que sigue funcionando correctamente. Todo se va a normalizar el año que viene, pero igualmente hay que decir que la interventora, ha hecho un buen trabajo, y en el marco de los mismos que se pedía de los docentes y de los gremios, para blanquear las cifras, se logró hacerlo y no existe ninguna cifra negra, salvo las cifras de Nación. Santiago del Estero tiene hoy todas las cifras en blanco y no estamos en el penúltimo o último escalón del básico docente como antes". Ahondó que en la actualidad "hay una verdadera carrera docente porque el impacto de las cifras en blanco más la antigüedad ha generado una verdadera carrera docente en términos salariales", remarcó.