"Seguiremos generando mejoras en el sector del empleo público"

Fotos COMICIOS. Zamora pidió de nuevo el acompañamiento popular para estas elecciones.

18/10/2017 -

En reconocimiento al amplio apoyo popular que el Frente Cívico por Santiago tuvo en otras elecciones, tanto a través de sus candidatos para cargos nacionales como locales, Gerardo Zamora, manifestó: "Toda elección es un plebiscito, siempre lo dije. Y en este caso, se plebiscita la gestión del Gobierno provincial, por eso digo que si creen que estamos haciendo las cosas bien, que nos acompañen", profundizó el candidato a gobernador en sus declaraciones.

Dijo que dicho respaldo en las urnas "no pensamos utilizarlo para el fortalecimiento del Frente Cívico ni siquiera para el Gobierno, sino que será un voto para defender los intereses de los santiagueños, de la manera más inteligente posible, para seguir desarrollándonos y crecer en todos los planos, siempre pensando nivelar hacia arriba en beneficio de nuestra sociedad", recalcó.

Estabilidad laboral

Sobre las políticas públicas a continuar, dijo que desde el 2005 en adelante "vamos generando mejoras en el sector del empleo público como ser los ascensos cada dos o tres años, propiciando estabilidad laboral que es tan importante, y que parecen cosas normales, pero no lo es en el contexto histórico si lo miramos, y más en el contexto del resto de las provincias, si lo analizamos detenidamente".

Sobre este punto, ahondó que desde la gestión provincial "no nos vemos en la obligación de tener que pedir préstamos en dólares para pagar gastos corrientes, para pagar sueldos a tasas impagables, problema que no lo tenemos y no lo vamos a tener".

Fondo del Conurbano

Zamora ahondó sobre la posición de la provincia ante el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, y resaltó que se trata de "un tema que va a impactar en el resto de las provincias y de hecho en Santiago del Estero. Aquí la gobernadora lo está siguiendo al tema y si soy gobernador, también continuaré en esta misma senda, como lo van a hacer el resto de los mandatarios", resaltó.

Luego, el senador nacional cuestionó el término "grieta" al que consideró "un invento porteño que en la provincia no lo queremos".