"El gobierno tomó medidas junto a Enrese y Edese para bajar la tarifa"

18/10/2017 -

"Este proyecto político va a acompañar leyes que son importantes para el país y para Santiago del Estero", dijo Zamora, al ampliar su mirada sobre la estrategia que el Frente Cívico por Santiago construye "sobre la base del consenso y la discusión de ideas de lo que es mejor para la provincia".

En este marco, recordó que tras la suba del costo de la energía "se logró bajar la tarifa de la luz porque hubo un gobierno preocupado en este tema y se tomaron medidas junto a Enrese y Edese".

Dijo que a nivel nacional, el Frente Cívico acompañó al Ejecutivo nacional a través de "la aprobación del presupuesto, la salida del default y otras leyes que nos pareció importante acompañar, sino al país no le iría bien. No dejamos de ser opositores, pero no respaldaríamos proyectos del Ejecutivo nacional si estos irían en contra de la industria santiagueña, de los derechos de los trabajadores, de los discapacitados como tuvimos hace poco (quita de pensiones)", enumeró el máximo referente del Frente Cívico por Santiago, sobre la relación con Casa Rosada.