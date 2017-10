"Nuestro proyecto político siempre apunta a la unidad y con ese desafío pido que nos acompañen este domingo"

Fotos VÍNCULO. El senador Gerardo Zamora reconoció además el buen diálogo institucional con el Gobierno nacional: "Es una obligación que así sea", dijo.

18/10/2017 -

Gerardo Zamora aseguró sentirse "con mucha fortaleza, capacidad y la experiencia de trabajo que nos ha dado este proyecto político en la gestión pública, para poder seguir gobernando".

Ahondó que "lo que todavía falta por hacer lo podemos lograr con el apoyo de los santiagueños, porque este proyecto siempre apunta a la unidad, y con este desafío pido que nos acompañen el 22 de octubre".

Relación institucional

En un párrafo aparte, el candidato a gobernador dijo que con Ejecutivo nacional "se mantiene una buena relación y es bueno decirlo. Es una obligación que así sea, no es un mérito, es una responsabilidad y casi no se ha notado el cambio de Gobierno del 2015, porque no se ha paralizado ninguna obra, ni las que hace la Nación o las que tenemos en conjunto con la Nación, siendo que además se iniciaron nuevas obras".

En este marco, el senador nacional y candidato a gobernador reconoció que "se sigue invirtiendo en obras importantes, como ocurrió con el anterior Gobierno", remarcó.

Apuntó que "quizás una de las obras demoradas, pero no por cuestiones políticas, fue las de viviendas de Nación, pero la gobernadora el año pasado lanzó tres mil viviendas con fondos propios".

Amplió que "las medidas anticíclicas se pueden tomar cuando hay un Gobierno con estabilidad financiera sin endeudamiento y tiene capacidad para reaccionar, sino ya hubiéramos tenido un gran parate en términos de empleo con la Uocra, que genera mucho empleo más los corralones, comercios", entre otros.