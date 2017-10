Citan a docentes para notificarse de una resolución

18/10/2017 -

La oficina de área central de Personal, dependiente del Consejo General de Educación, cita a docentes incluidos en la Resolución Nº 40/2017 Anexo IX emitida por la Dirección General de Personal de la Provincia, a los efectos de notificarse de la misma, en el horario de 8.30 a 12.D eben concurrir Adriana S. Abud, Instituto Sup. Profesorado Prov. Nº. 1; Pedro E. Arias, Esc. Nº 757; Marta C. Campos, Centro Experim. Nº 5; Amalia T. Castro, Escuela Sup. Nº 204; Analía R. Colombo, Jardín Nº 198; Adriana E. Del Vitto, Inst. de Enseñanza Sup. Nº 8; Iris B. Domínguez, Esc. Nº 673; Roque A. Escudero, Escuela Técnica Nº 4; María C. Figueroa, Esc. Nº 1027; Sonia B. Funes, Escuela Nº 719; Dolores B. Gómez, Escuela Nº 468; Teresa Hetmaniuk, Escuela Nº 814; Ninci R. Jemar, Colegio. Agrotecnico Nº 1; Manuel H. Juárez, Escuela de Comercio Gómez Cornet; Feliz H. Ledesma, Escuela Nº 18; Martha T. Ledesma, Escuela Nº.718. Eulalia Maza, Escuela Infantil Nº 216; B. Medina, Escuela Hogar Nº 1; José Morales, Escuela Infantil Nº 186; Marta Palumbo, Escuela 13; Rosa Paz, Escuela Superior Nº 204; María Pineda, Escuela Nº 243; Liliana Quiñones, Escuela Infantil Nº 173; Silvia Reynaga, Instituto de Formación Docente Nº 21; Néstor Rodríguez, Escuela Nº 83; Ricardo Toscano, Escuela Carcelaria; Norma Urquiza, Escuela de Capacitación Nº 30; Máximo Zarco, Escuela Nº 27; Marino S. Domínguez, Escuela Técnica Nº 6; José M. Luna, Escuela Normal M. Belgrano; Esther A. Morales, Dirección Gral. Nivel Medio; Manuel A. Sierra, Escuela Superior Nº 198. Inscripción La Escuela de Educación Especial Nº. 236 "Hellen A. Keller", sita en calle 24 de Septiembre Nº 446, informó a la comunidad que continúa abierta la inscripción para los ciclos lectivos 2.017 y 2.018, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.