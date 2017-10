Rose, Salas y Freeman se instalaron en Santiago

Fotos ARRIBO. Louis Rose, Maclovio Salas y Ming Freeman llegaron acompañados por el entrenador Leo Lara.

Louis Rose, Maclovio Salas y Ming Freeman arribaron ayer a la "Madre de Ciudades" para participar de la velada boxística internacional que se realizará este viernes, en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

Los pugilistas estadounidenses, pertenecientes al Mike Tyson Promotions, llegaron acompañados por el entrenador mejicano Leo Lara.

Hoy a las 18, se realizará la presentación oficial de la velada en el estadio Coliseo, mientras que mañana fue programado el pesaje de los boxeadores.

Tras pisar suelo santiagueño, Leo Lara manifestó: "Ojalá nos entreguen un buen show y podamos seguir viniendo para traer más peleadores para este lado".

"Es la primera vez que vamos a hacer este intercambio. A la vez vemos qué trae Argentina para llevar peleadores para otro lado", agregó el entrenador mejicano.

Consultado acerca de si se están acabando los boxeadores en el mundo, respondió: "Sí, las épocas van cambiando ya. Estamos en una época nueva. Hay varios ya de la épocas que se terminan y ahora a buscar por todos lados para ver dónde están los nuevos campeones".

Louis Rose

Louis Rose, quien protagonizará la pelea de fondo ante el jujeño Iván Ibáñez, llegó cargado de simpatía y buen humor y aseguró que noqueará a su rival en el primero o en el segundo round.

Por su parte, Maclovio Salas enfrentará al santiagueño Matías Olivera, en un combate enmarcado en la categoría de 58,957 kilogramos.

En cambio, Ming Freeman se medirá con el tucumano Marcos Villafáñez.

Otra de las atracciones de la velada del viernes será la presentación de Hugo Roldán, que se ha convertido en uno de los boxeadores de mayor potencial que tiene la provincia. El "Ñato" defenderá el invicto en el profesionalismo frente a Pablo Monzón.

La cartelera para la velada del viernes es la que se detalla a continuación: Louis Rose vs. Iván Ibáñez, a 8 rounds en la categoría de 79,300 kilogramos; Cristian Coria vs. Pablo Rodríguez, a 6 rounds en 63,500; Hugo Roldán vs. Pablo Monzón, a 6 rounds en 63,500; Tomás Reynoso vs. Pablo Pastor, a 6 rounds en 72,500; Maclovio Salas vs. Matías Olivera, en 58,957; Ming Freeman vs. Marcos Villafáñez, en 53,524. Las entradas para la velada del viernes están a la venta en la Academia Díaz Gallardo (Sarmiento No 347), Speciale Telas (Absalón Rojas No 77) y estadio Coliseo (Alberdi y Matienzo).