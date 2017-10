Barrios se fracturó un dedo y hoy lo operan para que llegue al clásico

Fotos RENDIDOR. El colombiano Wilmar Barrios es uno de los jugadores más regulares que tiene el Boca que dirige Guillermo Barros Schelotto.

18/10/2017 -

Wilmar Barrios, volante central y una de las figuras de Boca Juniors, se quebró el tercer metacarpiano de su mano derecha y hoy será operado, según el parte médico oficial del club, una lesión que no le impediría jugar el domingo 29 de octubre ante Belgrano, aunque el colombiano apunta a llegar bien al Superclásico. "Lo mejor será no arriesgar y ganar tiempo con la operación, para poder jugar contra River (el 5 de noviembre). Lo que hago es operarme para ganar tiempo, Dios quiera que así sea", dijo Barrios, que sufrió la lesión en el segundo tiempo del partido que el domingo pasado Boca le ganó a Patronato por 2-0 en Paraná.

"Fue un pelotazo, no pensé que era para tanto, después fui al médico y en el examen salió la fractura. Mañana (por hoy) me van a operar y me dijeron que son 6 semanas de recuperación", agregó.

"Soy optimista, quiero recuperarme para estar pronto. No jugaría ante Belgrano y apunto al clásico (contra River). Es la primera lesión que tengo y es en la mano, pero tengo un poco inflamada la zona, es complicado jugar y tener contacto", concluyó el mediocampista de la selección colombiana.

Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá fútbol profesional debido a las elecciones legislativas, por eso Boca -actual campeón del fútbol argentino y líder en solitario de la Superliga con puntaje ideal- volverá a jugar recién dentro de casi dos semanas.

La otra novedad en la primera práctica de la semana del puntero del torneo fue la ausencia de Pablo Pérez, ya que el cuerpo técnico "xeneize" que encabeza el DT Guillermo Barrios Schelotto le dio licencia por tener en grave estado de salud a su padre.

El capitán de Boca -tras la lesión de Fernando Gago- se enteró antes del encuentro con Patronato que su padre estaba internado en una clínica de Rosario debido a una dificultad respiratoria, pero no obstante quiso cumplir con su compromiso profesional y estuvo en cancha.