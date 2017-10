El club Atlético Termas celebró sus 65 años de vida institucional

Fotos CEREMONIA. Se entregaron reconocimientos a los socios vitalicios y personas que ocuparon los roles de dirigentes y jugadores.

18/10/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El club Atlético Termas, uno de los pioneras de la ciudad termal, cumplió sus 65 años de vida institucional y lo festejó en sus remodeladas instalaciones de la sede social de Suipacha 175 donde participaron miembros de la comisión directiva; el intendente municipal, Miguel Mukdise, ex presidente del club; jugadores; ex jugadores; ex dirigentes; amigos; invitados especiales y representantes de otras instituciones deportivas del medio.

La fiesta se desarrolló el sábado y los asistentes vivieron una noche magnifica donde se entregaron reconocimientos a los socios vitalicios y personas que ocuparon los roles de dirigentes y jugadores y contribuyeron al crecimiento institucional y deportivo del club. El intendente en representación de la comunidad realizó la entrega de la Declaración de Interés Deportivo y Municipal por los festejos de los 65 años de vida de la institución al presidente, Alcides Pérez.

Durante la fiesta también se realizaron sorteos para todas las madres presentes que aprovecharon la ocasión para festejar su Día, además los presentes pudieron disfrutar de un baile familiar y la presentación de academias y grupos musicales del medio que animaron la fiesta.

Actualmente la comisión directiva del club se encuentra abocada a la terminación de la obra de construcción de un salón de Usos Múltiples de 200 metros cuadrados que funcionará en el primer piso. Durante este año se realizaron trabajos de refacción y remodelación y pintura de los sanitarios, la confitería del club; la secretaría y la sala de reuniones.