Perpetua para Wagner por femicidio y 5 años para Pavón

Fotos DOLOR. Los padres de Micaela se fueron conformes a medias, ya que esperaban una condena más dura para Néstor Pavón.

18/10/2017 -

La Justicia de Entre Ríos condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua por la violación y femicidio de Micaela García, mientras que Néstor Pavón recibió una sentencia de cinco años de cárcel por encubrimiento, decisión que provocó disconformidad en los padres de la víctima.

El Tribunal Oral 2 de Gualeguay, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, también resolvió absolver a Gabriel Otero, hijo de la pareja de Wagner, quien estaba imputado por encubrimiento.

Los magistrados consideraron "probado fehacientemente" que Wagner, de 30 años, "abusó sexualmente de Micaela García con acceso carnal y luego procedió a asfixiarla con alevosía para lograr su impunidad y en un contexto de violencia de género".

Por esto, el tribunal condenó a Wagner a la pena de prisión perpetua por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género" y decidió "unificar la pena con la anterior de reincidencia" que pesaba sobre Wagner.

El tribunal condenó a Pavón a cinco años de prisión efectiva por "encubrimiento agravado", por considerar que "no existen elementos probatorios que permitan acreditar que participó de los eventos".

En este sentido, los jueces objetaron la posición del fiscal Ignacio Telenta y de la querella a cargo del abogado Jorge Impini, quienes habían pedido prisión perpetua tanto para Wagner como para Pavón.

La decisión de condenar a Pavón, de 35 años, sólo por encubrimiento, cuando había llegado al juicio acusado del mismo delito que Wagner, provocó disconformidad en los padres de Micaela García.

"No estamos conformes, no nos vamos bien, parcialmente sí, pero no es lo que esperábamos, queríamos otras penas no esto", dijo la madre de la joven, Andrea Lescano.