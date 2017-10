Denunció que le sustrajeron un celular de $10 mil a su hijo

Fotos INVESTIGACIÓN. La policía trabajaba ayer para tratar de identificar a los autores y recuperar el aparato.

Un hombre denunció que le robaron a su hijo menor de edad un celular valuado en más de $10 mil.

Fuentes policiales informaron que el hecho se habría registrado el último fin de semana mientras se desarrollaba una celebración en el Club Villa Raquel.

El denunciante, de apellido Coria, manifestó que su hijo de 13 años se acercó en un momento a la cocina, donde sacó su teléfono y lo dejó en la mesada.

Se ausentó por unos minutos y al regresar el celular ya no estaba. El damnificado indicó que en el lugar estaban cocineros y familiares, aunque indicó que no sospechaba de nadie en particular.

Coria precisó que se trataba de un celular de marca Samsung con carcasa dorada y un protector color negro, que estaba valuado en $10 mi aproximadamente. Personal policial de la Seccional 14 dio intervención a los efectivos de Delitos Comunes Banda.