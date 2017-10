Prevén inversiones por U$S 97 mil M. en obras en los próximos 3 años

18/10/2017 -

El mecanismo de Participación Público Privada (PPP) acarreará inversiones en el país por unos US$ 97.000 millones que en los tres años se decantarán en autopistas, energía y construcción, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

El informe indica que se espera que la PPP sea utilizada para que las provincias cumplan un rol activo sumando inversiones en educación, seguridad y urbanismo.

"Suponiendo que las inversiones se realizan a razón de U$S 32.000 millones por año, tomando como referencia que las del mecanismo tradicional de contratación están presupuestadas en el orden de los U$S 12.000 millones para 2018, esto implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadriplicar la inversión en infraestructura", puntualizó. Idesa indicó que de U$S 97.000 millones que se planea invertir en tres años, unos U$S 50.000 corresponderán a autopistas y mejoras en vías de transporte; U$S 30.000 millones en obras para energía y manejo de agua y U$S 17.000 millones en construcción de viviendas, hospitales y cárceles.

La PPP "es una moderna herramienta de gestión pública muy utilizada en países desarrollados y en varios de América Latina. En la Argentina no se utilizó aún cuando su potencial es enorme", apuntó.

"A partir del 2018 empezará a concretarse pero, es fundamental profesionalizar los organismos públicos de contrataciones", agregó.