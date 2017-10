CFK y la corrupción en su gobierno: "Me callé durante mucho tiempo"

Fotos ENTREVISTA. Cristina dijo que sufre una "persecución judicial".

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, enfatizó que se calló "durante mucho tiempo" sobre los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo, pero remarcó que "no" se piensa "callar más".

Al ser consultada sobre el detenido empresario Lázaro Báez y los hechos de corrupción que se le imputan mediante la obra pública, respondió: "Fui bastante estúpida, me callé demasiado. Lázaro Báez era socio de (Ángelo) Calcaterra. Pregúntele a Calcaterra y a (Mauricio) Macri por Báez. Fueron socios en la licitación de las represas de Santa Cruz y las perdieron, y eran socios en muchas otras. Me callé durante mucho tiempo y me cansé, no me pienso callar más".

La ex presidenta reiteró que "hay una persecución política instrumentada por el Poder Judicial" contra el kirchnerismo y juzgó que "pretender que dos o tres gobiernos son asociaciones ilícitas, votados democráticamente, es demasiado".