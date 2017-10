América Ferrera fue abusada siendo niña

18/10/2017 -

América Ferrera compartió en su perfil de Instagram la traumática experiencia que sufrió cuando era una niña. "La primera vez que recuerdo que fui víctima de una agresión sexual, yo tenía 9 años. No se lo conté a nadie y viví con la vergüenza y la culpabilidad, como que si yo, a mis 9 años, fuera responsable de las acciones de un hombre adulto. Tuve que verlo durante mucho tiempo. Él me sonreía y me saludaba y yo cuando pasaba a su lado siempre lo hacía corriendo. La sangre se me helaba. Señoritas rompamos el silencio para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por esta mierda", escribió. El post tiene más de 34.000 ‘me gusta’.