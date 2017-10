Disney y Turner producirán una serie sobre la vida del boxeador Carlos Monzón

18/10/2017 -

La multinacional Disney y la productora argentina Pampa Films producirán "Monzón", una serie biográfica que relatará la historia del considerado mejor boxeador argentino de todos los tiempos, sus orígenes, su carrera, sus mediáticos romances, su incursión en el cine y su trágico final. La serie dramática, aún sin casting ni fecha de estreno estimada, constará de 13 episodios de una hora de duración y se filmará en la Argentina y en algunas locaciones internacionales. Fuentes de la compañía del ratón Mickey confirmaron que Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films se asociará con Turner para la emisión de la serie en Space. Disney busca que la serie tenga su ventana en la televisión de aire y digital, aunque aún se encuentra en negociaciones con los interesados. La trama estará construida a partir del encierro de Monzón en prisión, donde cumplía la pena por el homicidio de su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988, en Mar del Plata. Durante su condena -que no llegó a cumplir en su totalidad porque falleció en un accidente automovilístico durante una salida transitoria el 8 de enero de 1995- el ex campeón mundial de peso mediano recibió la visita de familiares, ex mujeres, amigos, amantes, colegas y personalidades del espectáculo que se acercaron a saludarlo, reprocharle e incluso acusarlo.