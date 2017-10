Trabajó con el director de "House of Cards"

18/10/2017 -

Antonella Rago Greco tuvo el honor de participar en el reality federal de la Televisión Pública, "El Mentor", junto con Charles McDougall, el director de "House of Cards", "Sex and the City" y "Amas de casa desesperada".

"El Mentor" nació con el objetivo de generar un encuentro entre los estudiantes de carreras audiovisuales de todo el país con profesionales consagrados de la industria audiovisual de todo el mundo.

En el marco de una propuesta integral de formación se busca que a través del intercambio de experiencias, con la figura de un "Mentor" que en este caso fue Charles McDougall, los jóvenes participantes potencien, mejoren, desarrollen sus obras y puedan concretar el sueño de producir un mediometraje que contribuya a dar a conocer su pueblo, su provincia, su barrio o su comunidad.

Destacó que su participación en el programa es un reconocimiento a los trabajadores del campo audiovisual "que trabajan en todo el territorio del país, con una mirada federal". Su proyecto es una ficción sobre juicios que se hicieron a mujeres acusadas de hechicería en Santiago del Estero en el siglo XVIII.