Un juicio por brujería realizado en Santiago del Estero llegó a Cannes

18/10/2017 -

El proyecto de ficción "Legajo 13" participa del Mercado Mundial de Contenidos de Entretenimiento (Mipcom) que se desarrolla en el Palais des Festivals, Cannes, Francia, con aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

La serie fue dada a conocer por Antonella Rago Greco, representante de la productora "Los Díaz Ltda.", en la sesión de pitching "Snack ‘n Screen Discover the new best Drama Content from Latin America", que tuvo como audiencia a Amazon Studios, United Media, Deustche Welle, Fly Content, Telelatino Networks, entre otros.

"Legajo 13" fue seleccionada junto con nueve proyectos argentinos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Reed Midem, empresa organizadora de Mipcom, y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como proyecto con potencial exportador. La trama de esta ambiciosa iniciativa está basada en un proceso judicial por hechicería sucedido en el pueblo de Tuama, Santiago del Estero, en el año 1761, y se compone de 8 capítulos de 26 minutos del género drama/thriller, dirigido por el cineasta santiagueño Gustavo Caro.

Responsabilidad

"Es un orgullo y una gran responsabilidad tener la oportunidad de acercar la producción local al mercado internacional, siendo la única serie que representa la región NOA de la Argentina", expresó Antonella Rago Greco, la productora de la serie, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL. Rago, quien regresará a Santiago este sábado 21, agregó además que el área audiovisual de "Los Díaz", cooperativa con sede en Santiago del Estero, produce contenidos hace ya cinco años bajo los principios de solidaridad y responsabilidad social.

Enfatizó que ahora se enfrenta al desafío de la coproducción internacional, para una planificación de tres años que incluye otras doce producciones. Actualmente la serie se encuentra en etapa de desarrollo, habiendo resultado ganadora por la región NOA del Concurso de desarrollo de series de ficciones federales del Incaa. Cuenta, además, con la declaración de interés legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia, declaración de interés académico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Ocho capítulos

Contó que la serie de ficción "Legajo 13" tendrá ocho capítulos. "Es una serie que no es de época, va entre el presente y el pasado y hay un investigador que se comunica con Francisca Montes, una india que fue acusada por hechicería en el siglo XIX. La serie no está hecha. Está en estado de desarrollo. Hemos producido un teaser, que es como un demo de lo que sería la serie y estamos trabajando en los guiones", remarcó, desde Cannes, Antonella.