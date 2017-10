Sol Pérez admitió una etapa de obsesión con su físico

18/10/2017 -

Sol Pérez está en el momento de mayor exposición y disfruta alimentando su fama con polémicas y picantes publicaciones en su cuenta de Instagram.

En este contexto, la "Chica del clima" estuvo en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA y habló de todo. Por un lado confesó un problema muy grave que tuvo durante su adolescencia: "Me obsesioné con el peso cuando era más chica, tuve conflictos con eso y salí con mi familia, estaba muy mal, no comía nada, solo un yogur en todo el día", recordó.

"Me desmayé en el colegio y ahí mi familia se dio cuenta, yo tenía compañeras de curso muy obsesivas, eran todas muy flacas y altas, y yo que fui patinadora, tenía piernas, cola, me obsesionaba y quería los abdominales marcados, todo lo contrario a lo que realmente quería, siempre me gustó lo Fitness. He llegado a meterme en el baño, tenía 16 años, no podía superar los 48 kg, pero cuando me pasó eso pesaba 45 kg", contó la presentadora del clima de TyC Sports.

Hoy, recuperada, segura de sí misma, y consciente de lo que genera su figura, aseguró: "Si hoy dejo el gimnasio y la alimentación, bajo de peso".

Su paso por el Bailando

Por otro lado la rubia se animó a opinar sobre los personajes más polémicos del Bailando: "Yanina Latorre tiene un humor muy particular que hay que entenderlo, es divertida, pero con un humor ácido. La ‘Bomba’ es una mina que no me causa gracia, es una mina muy cambiante, bipolar, de repente dispara para cualquier lado, después dice ‘quiere colgarse de mí’ y es ella la que pega sin mirar a quién; no la tendría de amiga para nada", resumió.

Además, habló de su vida sentimental, la que por ahora sigue sin un compañero oficial, pese a los muchos romances que le adjudicaron. "Tengo fantasías sexuales con Maluma. Con Poroto Cubero no saldría, tiene hijos, yo 24 años, es como mucho", disparó Sol.

Además aseguró que es convencional en el sexo y que tiene la fantasía de "hacerlo en la playa".

Por otro lado, confesó que recibe mensajes muy desubicados de varios hombres: "Me dicen tengo tanto para una noche con vos, me ofrecen ir de acompañante a Miami". Además confesó que no haría un trío y que "en la intimidad vale todo".

El 2017 es un año que Sol Pérez (23) jamás olvidará. Su creciente popularidad en las redes sociales y como presentadora del clima en TyC Sports la llevaron al Bailando. Su carisma y su belleza traspasan la pantalla.