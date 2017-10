Zaira eligió Playa del Carmen para descansar con su hija

18/10/2017 -

"¡Hola vacaciones!", escribió Zaira Nara (28) en su cuenta de Instagram para anunciar que se tomaba unos días de relax y placer. La frase vino acompañada de una foto en bikini de la diosa mientras disfrutaba de una ducha en Playa del Carmen, México, el destino elegido por la conductora de "Morfi, todos a la mesa" para descansar.

Zaira no viajó sola: su hija Malaika (1 año y 6 meses) la acompañó. Todo indica que Jakob von Plessen (36), su pareja y papá de la niña, no fue de la partida ya que no aparece en las fotos.